Wall Street : du beau monde, en attendant Apple, Amazon et Meta

(Boursier.com) — Les publications financières trimestrielles sont encore nombreuses avant bourse ce jeudi à Wall Street...

Merck, le laboratoire américain, a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes avec le bond des ventes de Keytruda. Les revenus trimestriels ont totalisé 14,6 milliards de dollars contre 13,8 milliards un an avant. Le consensus était de 14,5 milliards. Le bénéfice par action a été de 3 cents, malgré une lourde charge de 1,69$ par titre sur la transaction Daiichi Sankyo. Le consensus était une perte de 11 cents par action. Les ventes trimestrielles de Keytruda ont grimpé de 21% à 6,6 milliards. Le groupe envisage pour 2024 des revenus allant de 62,7 à 64,2 milliards de dollars, contre 63,5 milliards de consensus. Le bpa annuel est attendu entre 8,44 et 8,59$.

Honeywell, le géant industriel américain actif notamment dans l'aérospatial et la défense, a affiché des résultats meilleurs qu'attendu malgré l'environnement économique. Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre a été de 2,60$, au-dessus du milieu de fourchette de la guidance. Les revenus ont totalisé quant à eux 9,4 milliards de dollars, en croissance de 3% en données consolidées et de 2% en organique. Sur l'exercice, le cash flow opérationnel a atteint 5,3 milliards de dollars et le free cash flow 4,3 milliards. Pour 2024, le groupe envisage un bénéfice ajusté par action allant de 9,80 à 10,10$, en augmentation de 7 à 10%.

Eaton, spécialiste des systèmes électriques et hydrauliques, a annoncé pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action record de 2,55$, en augmentation de 24%. Les ventes trimestrielles ont également été historiques, en croissance organique de 10%, avec des marges également au plus haut. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, Eaton affiche un bénéfice ajusté par action record de 9,12$, en augmentation de 20%. Le bénéfice ajusté par action 2024 est attendu encore plus haut, entre 9,95 et 10,35$, soit une progression de 11% en milieu de fourchette.

Ferrari affiche de solides perspectives. Le concepteur italien de voitures de luxe, désormais coté à Wall Street, a indiqué qu'il s'attendait à un Ebitda ajusté en croissance cette année à au moins 2,45 milliards d'euros, contre 2,28 milliards d'euros en 2023. Bendetto Vigna, directeur général de l'affaire, souligne par ailleurs la visibilité exceptionnelle à moyen terme, permettant à Ferrari de regarder vers le haut de fourchette des objectifs 2026 avec une confiance plus forte. Le groupe avait précédemment précisé qu'il envisageait sur l'année 2026 un Ebitda ajusté allant de 2,5 à 2,7 milliards d'euros.

Altria a affiché pour son quatrième trimestre fiscal 2023 des revenus de 5,98 milliards de dollars, en recul de 2,2%. Les revenus annuels ont décliné de 2,4% à 24,5 milliards. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,18$ sur le trimestre et 4,95$ sur l'exercice. Le groupe envisage pour 2024 un bénéfice ajusté dilué par action dans une fourchette allant de 5 à 5,15$, en augmentation de 1 à 4%.

Becton, Dickinson a rehaussé ses prévisions financières 2024 de profits, avec la forte demande en équipements chirurgicaux. Sur une base ajustée, il prévoit désormais un bénéfice par action allant de 12,82$ à 13,06$, contre une guidance antérieure allant de 12,70 à 13$. Pour le trimestre clos, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,68$, bien au-dessus du consensus. Les revenus se sont améliorés de 3,5% à 2,23 milliards, en ligne avec les attentes.

Parker-Hannifin a publié pour son deuxième trimestre fiscal 2024 des revenus en augmentation de 3% à 4,8 milliards de dollars, avec une croissance organique de 3% également. Le bénéfice ajusté par action est ressorti record à 6,15$, en augmentation de 29%. Le conglomérat industriel américain a par ailleurs relevé ses prévisions de marge opérationnelle et de bénéfice par action. Le bénéfice ajusté par action 2024 est désormais attendu entre 23,90 et 24,50$. La croissance des ventes totales est attendue entre 3 et 5%.

Royal Caribbean Cruises a annoncé pour le quatrième trimestre des revenus en augmentation de 28% à 3,33 milliards de dollars, contre 3,36 milliards de consensus. Le bpa dilué ajusté trimestriel a été de 6,77$ sur l'exercice, avec la solidité de la demande. Jason Liberty, directeur général du groupe, évoque une année 2023 exceptionnelle propulsée par une demande inégalée pour les marques de Royal Caribbean. Le géant de la croisière table désormais, pour 2024, sur un bénéfice ajusté par action allant de 9,50 à 9,70$, à comparer à un consensus de marché de 9,2$ environ.

Cardinal Health a dévoilé pour son deuxième trimestre fiscal des revenus en augmentation de 12% à 57,4 milliards de dollars, un bénéfice opérationnel ajusté en augmentation de 20% à 562 millions de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté dilué en progression de 38% à 1,82$. La guidance 2024 de bénéfice ajusté par action est relevée entre 7,20 et 7,35$, contre 6,75 à 7$ auparavant.

New York Community Bancorp a dévissé hier soir de 37,7% à Wall Street, ravivant les craintes autour des banques régionales américaines, près d'un an après les effondrements de SVB et de Signature Bank. NYCB prévoit un revenu net d'intérêt 2024 inférieur aux anticipations de marché, entre 2,8 milliards et 2,9 milliards de dollars. Un spécialiste évoque des problèmes spécifiques à l'établissement et ne voit donc pas de contagion.

Apple, Amazon et Meta Platforms publieront après la clôture de Wall Street ce soir.