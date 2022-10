Wall Street : des résultats bancaires en pagaille et des chiffres de la consommation

(Boursier.com) — Les firmes financières et bancaires cotées à Wall Street seront très nombreuses ce vendredi à publier leurs derniers résultats financiers trimestriels. Par ordre décroissant de capitalisation boursière, on retrouvera ce jour, UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, PNC Financial, U.S. Bancorp ou encore First Republic Bank. Une belle entrée en matière, qui marque le début de la saison des publications financières du troisième trimestre à Wall Street. Les résultats seront tous publiés avant bourse, comme il est de coutume le vendredi.

Au lendemain de la "déception" sur l'indice américain des prix à la consommation, suivie paradoxalement par un rallye boursier mené par le Dow Jones (+2,83%), les opérateurs suivront encore ce vendredi plusieurs statistiques significatives. Les ventes de détail du mois de septembre seront connues à 14h30 (consensus FactSet +0,2% en comparaison du mois antérieur, -0,1% hors automobile, +0,2% hors automobile et essence), à la même heure que les prix à l'import et à l'export (consensus -1,1% sur les prix à l'import en comparaison du mois antérieur, -0,9% sur les prix à l'export). Les stocks et ventes des entreprises américaines pour le mois d'août seront révélés à 16 heures (consensus +0,9% sur les stocks). L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois d'octobre, mesuré par l'Université du Michigan, sera publié à la même heure (consensus 59). Enfin, Esther George et Lisa Cook de la Fed, interviendront dans la journée.