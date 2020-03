Wall Street : croisiéristes et compagnies aériennes en chute libre

(Boursier.com) — Les secteurs du transport aérien et de la croisière piquent du nez jeudi à la Bourse de New York, après l'annonce du décès en Californie d'une personne de retour d'une croisière au Mexique. Au total, l'épidémie de coronavirus Covid-19 a désormais infecté 177 personnes aux Etats-Unis et a fait 11 morts dans le pays.

A Wall Street, l'action de Royal Caribbean Cruises abandonne jeudi en séance 15,4%, tandis que Carnival perd 13% et Norwegian Cruise Line Holdings abandonne 12,5%.

Les titres des compagnies aériennes américaines sont aussi en berne : selon l'association internationale du transport aérien (IATA), l'épidémie de coronavirus pourrait faire perdre jusqu'à 113 Mds$ aux compagnies aériennes.

Le titre Southwest Airlines perd 3,8%, American Airlines perd 10,4%, United Airlines perd 10% et Spirit Airlines plonge de 15,7%. Le fonds coté "U.S. Global Jets ETF" perd plus de 8% en séance.

United Airlines a annoncé mercredi soir une réduction du nombre de ses vols, et un gel des embauches, et a demandé à une partie de ses employés de prendre des congés sans solde face à la faiblesse de la demande...

Télétravail et restrictions sur les voyages

Les acteurs du secteur touristique pâtissent des restrictions de déplacements mises en place par certains gouvernements et entreprises, et de l'effondrement des réservations des particuliers qui reportent, voire annulent leurs projets de déplacement dans la crainte du coronavirus.

En Californie et dans l'Etat de Washington (le plus durement touché par le coronavirus avec 27 cas confirmés et 9 morts), les grandes entreprises déconseillent à leurs salariés de voyager et mettent en place le télétravail. Parmi les compagnies concernées figurent Microsoft (dont le siège est à Seattle dans l'Etat de Washington) et Alphabet, la maison mère de Google.

Après l'annonce d'un premier décès en Californie, le gouverneur de cet Etat Gavin Newsom a déclaré un état d'urgence qui "permettra à l'Etat de mieux préparer nos communautés et notre système de santé si jamais l'épidémie se propage davantage", a-t-il affirmé mercredi.

Le bilan mondial de l'épidémie s'établissait jeudi à 97.841 cas et 3.347 morts.