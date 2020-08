Wall Street : Apple et Tesla, mais pas que...

Voici les valeurs qui font l'actualité sur la cote américaine ce jeudi...

Dollar General, le détaillant discount américain, a battu le consensus de profits et de ventes sur la période close. Pour le second trimestre, le bénéfice net a grimpé à 788 millions de dollars soit 3,12$ par titre, contre 427 millions de dollars un an avant et 2,47$ par titre de consensus. Les revenus ont totalisé quant à eux 8,7 milliards de dollars, contre 6,9 milliards un an avant, à la même époque.

Coty corrige avant bourse à Wall Street. Le groupe de luxe majoritairement détenu par l'Allemand JAB Holding Co, a publié une perte trimestrielle plus lourde que prévu, avec l'impact du coronavirus. La perte nette part du groupe ressort à 773 millions de dollars et 1,01$ par action sur le quatrième trimestre fiscal clos fin juin, contre 2,8 milliards de dollars un an plus tôt. La perte ajustée par action a représenté 51 cents, contre -12 cents de consensus. Les revenus ont trébuché à 922 M$, contre 1,34 Md$ de consensus.

Tiffany, le joaillier new-yorkais, a affiché une chute de 29% de ses revenus trimestriels. Sur ce trimestre clos fin juillet, le groupe, qui doit être racheté par LVMH, est tout de même parvenu à renouer avec la rentabilité, avec la flambée des ventes en ligne sur les marchés clés. Les ventes trimestrielles mondiales sont ressorties à 747 millions de dollars. La décroissance à comparable ressort à 24%. Le bénéfice net est positif de 32 millions de dollars sur la période, en baisse de 77% en comparaison de l'an dernier. Le bpa dilué représente 26 cents.

NetApp a annoncé des trimestriels supérieurs aux attentes, avec la croissance des activités dans le cloud. Pour le trimestre entamé, celui d'octobre, le groupe envisage des revenus allant de 1,225 à 1,375 milliard de dollars, pour un bpa de 66 à 74 cents. Sur la période close, le bpa a grimpé de 12% à 73 cents, contre 41 cents de consensus. Les revenus se sont élevés à 1,3 milliard (+5%), contre 1,15 milliard de consensus de marché...

Alibaba, géant chinois du commerce en ligne coté à Wall Street, a suspendu un projet d'investissement dans des firmes indiennes sur fond de tensions entre la Chine et l'Inde au sujet de leur frontière himalayenne, a appris l'agence Reuters de deux sources bien informées.

Abbott a obtenu l'autorisation de mettre sur le marché un test portable de dépistage du covid de la taille d'une carte de crédit, que le laboratoire pharmaceutique américain prévoit de vendre 5$.

Amazon surprend encore. Le groupe de Jeff Bezos va ouvrir un supermarché à Los Angeles disposant de chariots équipés d'une technologie dispensant les client de passer en caisse.

Apple, qui va bientôt 'splitter' (division du titre par quatre le 31 août), pèse désormais 2.164 milliards de dollars à Wall Street, du jamais vu pour une société cotée en bourse. Le titre gagne encore un peu de terrain avant bourse. Le 'split' permettra à un plus grand nombre d'investisseurs de se lancer sur la valeur.

Tesla, le groupe californien d'Elon Musk, n'en finit plus lui non plus d'aligner les sommets boursiers. Il pèse désormais plus de 400 milliards de dollars ! Hier, Jefferies a dopé la valeur en portant son objectif de cours à 2.500$ (ce qui donnera une cible de 500$ après le split par cinq de l'action).