Wall Street : Amazon et Alphabet annoncent ce soir

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le programme économique et financier sera encore étoffé à Wall Street cette semaine. Robert Kaplan, John Williams et Loretta Mester de la Fed, s'exprimeront dans la journée. Par ailleurs, les opérateurs surveilleront les ventes automobiles mensuelles. Demain mercredi, les marchés seront attentifs au rapport d'ADP sur l'emploi privé américain (consensus 50.000 créations), ainsi qu'au PMI composite final américain de janvier (consensus 58), à l'ISM des services (consensus 56,8) et au rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers.

Jeudi, l'étude Challenger sur l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de la productivité et les commandes industrielles retiendront l'attention. Enfin, vendredi, le rapport sur la situation de l'emploi pour janvier sera communiqué à 14h30 (consensus 50.000 créations de postes, après 140.000 destructions en décembre ; taux de chômage attendu stable à 6,7%). La balance du commerce international des biens et services sera publiée à la même heure.

Le calendrier des publications trimestrielles d'entreprises est lui aussi étoffé. Ce mardi, Alphabet (après bourse), Alibaba (pré-séance) et Amazon (après bourse) seront de la partie, avec notamment Electronic Arts, Amgen, Chubb, ExxonMobil, Marathon Petroleum, Eaton, McKesson, Sysco, Waters, Sanmina, Harley-Davidson, Marvell, Sirius XM, HCA, Pfizer, ManpowerGroup, UPS (...).

Demain mercredi, Abbvie, Allstate, Adtran, Biogen, Cognizant, KLA Corp, Madison Square Garden, Coty, eBay, Humana, Qualcomm, Spotify ou IAC/Interactivecorp, publieront leurs derniers chiffres trimestriels.

Jeudi, Activision Blizzard, Air Products, Amerisourcebergen, Bristol-Myers, Baxter International, Yum! Brands, Merck & Co, Ford Motor, Hershey, Clorox, Meredith, International Paper, New York Times, News Corp, Motorola Solutions, Pinterest, Tapestry, Plantronics, Snap Inc, GoPro, Prudential Financial ou Quest Diagnostics, annonceront leurs résultats. Vendredi, la journée sera plus calme, avec tout de même les comptes de Lazard, Regeneron, Johnson Outdoors, Illinois Tool Works, Estée Lauder et Cardinal Health.