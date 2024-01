Wall Street : Alphabet et AMD corrigent, Microsoft tient bon

(Boursier.com) — Les publications financières trimestrielles étaient nombreuses hier soir à Wall Street...

Microsoft a justifié mardi soir sa capitalisation boursière de 3.000 milliards de dollars. Le géant software a affiché ainsi pour son deuxième trimestre fiscal des résultats supérieurs aux anticipations de marché, avec le cloud et l'IA. Pour le trimestre clos fin décembre, le groupe mené par Satya Nadella a annoncé des revenus en croissance de 18% à 62 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 2,93$. Le consensus Bloomberg se situait à 2,78$ de bénéfice par action et 61,1 milliards de revenus. Le groupe de Redmond, qui a investi des milliards dans la startup d'intelligence artificielle OpenAI à l'origine de ChatGPT et vient de dépasser Apple au rang de première capitalisation boursière mondiale, n'a donc pas déçu sur le trimestre clos.

Les revenus des services cloud d'Azure ont augmenté de 30%, un peu plus encore qu'au précédent trimestre, contre 28% de consensus. Amy Hood, directrice financière du groupe, a estimé, citée par Bloomberg, que l'IA avait dopé le taux de croissance d'Azure de six points de pourcentage. Du côté de la rentabilité, Microsoft a amélioré de 33% son bénéfice net à 21,9 milliards de dollars soit 2,93$ par action. Le bénéfice opérationnel a grimpé de 33% lui aussi à 27 milliards. Le chiffre d'affaires a pour sa part bénéficié du premier impact de l'intégration de l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars en octobre. Les activités Intelligent Cloud (Azure, SQL Server, Windows Server, GitHub, Nuance...) ont généré près de 26 milliards de dollars de revenus sur le trimestre, en croissance de 20% et supérieures aux attentes, contre 19,2 milliards de dollars pour le segment Productivity & Business Processes (Office, Dynamics et LinkedIn), en progression de 13%, et 16,9 milliards de dollars pour le segment PC comprenant Windows, Surface, Bing et les produits Xbox. Notons que Microsoft revendique désormais 53.000 clients Azure IA selon Nadella.

Microsoft anticipe désormais des revenus allant de 60 à 61 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal, à comparer à un consensus de 60,9 milliards.

Alphabet chutait de 6% après bourse à Wall Street hier soir, malgré des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux anticipations de marché. Sur le trimestre clos, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,64$, contre 1,60$ de consensus et 1,05$ un an avant. Les revenus hors TAC ont totalisé quant à eux 72,3 milliards de dollars (+15%), battant le consensus de 2%, alors qu'ils se situaient à 63,1 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice net trimestriel du groupe californien a été de 20,7 milliards de dollars, en croissance de 52% en glissement annuel, malgré une charge de 1,2 milliard correspondant à plus de 1.000 suppressions de postes. Néanmoins, les réductions de coûts ne semblent pas assez rapides au goût des investisseurs, et les recettes publicitaires sont jugées un peu courtes à 65,5 milliards de dollars (+11%). Les revenus des activités principales de recherche, à 48 milliards de dollars, ont été quasiment conformes aux attentes. Les revenus consolidés totaux ont été de 86,3 milliards de dollars, en augmentation de 13%.

AMD, le challenger de Nvidia dans les puces d'IA, décrochait hier soir de plus de 6% après bourse à Wall Street. Le groupe a présenté hier soir ses comptes du quatrième trimestre, marqués par un bénéfice ajusté par action de 77 cents à comparer aux 69 cents de l'an dernier. Le bénéfice est conforme aux attentes de marché, tandis que les revenus ont augmenté de 10% à 6,17 milliards de dollars, contre environ 6,1 milliards de consensus. Le groupe dirigé par Lisa Su a dopé de 1,5 milliard de dollars ses prévisions 2024 concernant les puces d'IA, à 3,5 milliards de dollars, mais la guidance de revenus du premier trimestre a raté le consensus. Sur le trimestre entamé, le management envisage donc des revenus de 5,4 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, alors que le consensus atteignait 5,7 milliards.

Starbucks, la chaîne américaine de cafés, a raté le consensus de bénéfice et de ventes sur le trimestre clos. Le groupe a par ailleurs abaissé ses estimations de ventes, mais le titre est attendu... en hausse à Wall Street, les opérateurs semblant juger le groupe sur la voie de la recovery. Pour le trimestre clos, les revenus ont augmenté de 8% à 9,4 milliards de dollars, alors que le consensus était de 9,6 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 20% à 90 cents, lui aussi inférieur aux attentes, puisque le consensus se situait à 93 cents. La croissance à comparable aux Etats-Unis a été de 5% au lieu des 6% espérés. Le groupe envisage désormais, pour l'exercice 2024, des revenus en croissance de 7 à 10%, contre 10-12% précédemment envisagé. La croissance américaine est attendue à 4-6% à comparable. La croissance chinoise à comparable est anticipée à un chiffre bas. Enfin, la progression des bénéfices est attendue à 15-20%.

Stryker a battu le consensus au quatrième trimestre. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 3,46$ à comparer à un consensus de marché de 3,3$. Les revenus ont été de 5,82 milliards de dollars, battant de 4% les attentes de marché, alors qu'ils se situaient à 5,2 milliards de dollars un an avant. Le groupe médical de Kalamazoo, Michigan, a fourni par ailleurs des perspectives optimistes, tablant sur une croissance organique 2024 allant de 7,5 à 9%, et un bpa ajusté allant de 11,70 à 12$.

Mondelez, le géant alimentaire américain connu notamment pour sa marque Oreo, a affiché une croissance robuste des bénéfices en 2023. Les revenus annuels ont augmenté de 14,4% avec une croissance organique de 14,7%. Le quatrième trimestre est en progression de 7,1%, avec une croissance organique de 9,8%. Le bénéfice ajusté par action sur l'exercice a augmenté quant à lui de 19% à 3,19$. La croissance 2024 des revenus est attendue dans le haut d'une fourchette allant de 3 à 5%.

Electronic Arts, l'éditeur américain de jeux vidéo, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2024 un net bookings de 2,37 milliards de dollars en augmentation de 1% en glissement annuel. Les revenus trimestriels ont été de 1,95 milliard de dollars (+3%), alors que le bénéfice net a représenté 290 millions de dollars contre 204 millions un an avant. Le bpa dilué trimestriel a été de 1,07$ contre 73 cents un an avant. Il dépasse largement les attentes des analystes. Le groupe prévoit pour son quatrième trimestre fiscal des revenus allant de 1,625 à 1,925 milliard, pour un bénéfice net de 54 à 183 millions.

Juniper a affiché au quatrième trimestre des revenus de 1,37 milliard de dollars, inférieurs au consensus de place, ainsi qu'un bénéfice par action de 61 cents lui aussi moins bon que prévu. Rappelons que le groupe californien de Sunnyvale fait l'objet d'une offre d'acquisition de Hewlett Packard Enterprise.

Match Group a battu le consensus de profit et de revenus sur le trimestre écoulé. Le conglomérat propriétaire notamment de Tinder et Hinge, a annoncé un bénéfice ajusté trimestriel par action de 81 cents très nettement au-dessus des attentes, tandis que ses revenus ont totalisé 866 millions de dollars, en augmentation de 10%, contre 861 millions de consensus. Un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars a été autorisé par le conseil d'administration.

Fortune Brands a dévoilé hier soir un bénéfice ajusté trimestriel par action de 95 cents, contre 93 cents de consensus et 1,07$ un an auparavant. Les revenus ont été de 1,16 milliard de dollars sur ce trimestre clos en décembre, 2% de moins que le consensus, alors qu'ils se situaient à 1,13 milliard un an avant. Les ventes annuelles ont reculé de 2% à 4,6 milliards de dollars, alors que le bénéfice ajusté par action a trébuché de 8% à 3,91$. Le groupe envisage une croissance des ventes au-dessus du marché et une expansion des marges.

Chubb, le groupe américain d'assurance, a annoncé pour le quatrième trimestre fiscal des revenus de 13,38 milliards de dollars, en croissance de 15% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a été de 8,30$, contre 4,05$ sur la période correspondant, un an plus tôt. Le consensus des analystes de la place se situait à 12,9 milliards de dollars de revenus trimestriels pour 5,1$ de bénéfice ajusté par action.

Tesla. Un juge du Delaware a invalidé hier le package de rémunération de 56 milliards de dollars d'Elon Musk pour son travail en tant que directeur général, se rangeant ainsi du côté d'un actionnaire de Tesla qui avait estimé cette enveloppe d'inéquitable. Il s'agissait du programme de rémunération pour 2018. Un investisseur nommé Richard Tornetta, qui ne détenait que quelques actions, a poursuivi Musk et plusieurs administrateurs de Tesla en 2018, affirmant que le salaire de Musk était injuste. Le milliardaire devrait très probablement faire appel de la décision. En attendant, il conseille sur le réseau social X de "ne jamais constituer son entreprise dans l'Etat du Delaware" !