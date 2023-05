Walgreens Boots Alliance va tailler dans ses effectifs

(Boursier.com) — Walgreens Boots Alliance va réduire ses équipes d'environ 10% alors qu'elle rationalise ses opérations et se concentre sur les activités de soins de santé en contact direct avec les consommateurs. Aucun des 504 postes supprimés ne concerne ses magasins, ses micro-points de vente ou ses centres d'appels, a déclaré un porte-parole de la société. "Alors que nous continuons à transformer notre entreprise en une entreprise de soins de santé centrée sur le consommateur, nous nous concentrons sur l'alignement de notre structure et la rationalisation de nos opérations pour mieux servir nos patients et nos clients", a souligné Fraser Engerman.

Alors que la pharmacie de détail traditionnelle est devenue plus compétitive, les grandes chaînes de pharmacies et de vente au détail ont investi dans l'expansion de leurs offres de soins de santé. Walgreens a par exemple dernièrement acquis l'opérateur de services de santé VillageMD et le fournisseur de soins d'urgence Summit Health.