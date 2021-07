Walgreens Boots Alliance : rehausse ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Walgreens Boots Alliance renoue avec les profits. La chaîne de pharmacies a enregistré au troisième trimestre de son exercice fiscal décalé un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars ou 1,38$ par titre contre une perte de 1,71 Md$ et 1,95$ par action un an plus tôt. Le bpa ajusté ressort à 1,51$ contre 1,17$ de consensus. Les revenus grimpent de 12,1% à 34,03 Mds$ (+10,4% à change constant), également supérieurs au consensus. La firme table désormais sur une croissance d'environ 10% de son bpa ajusté des activités poursuivies (à taux de change constant) contre une hausse de 5 à 9% visée précédemment. La société a bénéficié de la vigueur des ventes de médicaments et des administrations du vaccin contre la Covid-19.