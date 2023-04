Walgreens Boots Alliance : impossible de vendre Boots ?

(Boursier.com) — Walgreens Boots Alliance reste sous surveillance à Wall Street, alors que selon le 'Mail on Sunday', la chaîne pharmaceutique américaine, sous pression en vue d'une scission, pourrait avoir les plus grandes difficultés à céder son enseigne Boots. Citant apparemment des sources, le Mail on Sunday rapporte que Walgreens a conclu un accord de plusieurs milliards de livres pour garantir le régime de retraite de Boots, ce qu'un "expert de l'industrie" décrit comme "une énorme pilule empoisonnée". Ainsi, le régime de retraite pourrait être plus élevé que le prix qu'un acheteur pourrait payer pour Boots, et vendre l'unité sans la garantie de la société mère serait compliqué. L'idée pourrait décourager les firmes de private equity potentiellement intéressées.

Des experts de l'industrie avaient auparavant indiqué au Mail on Sunday que des investisseurs et membres du conseil d'administration désiraient que le président Stefano Pessina cède ou introduise en bourse Boots, peut-être d'ici la fin de l'année, et recentre l'entreprise sur les États-Unis, les autres opérations de Boots et WBA en Europe étant considérées comme "une distraction". Ces mêmes investisseurs et membres du conseil voudraient que Walgreens mette en oeuvre une stratégie davantage axée sur les soins de santé privés aux États-Unis que sur le commerce de détail traditionnel.