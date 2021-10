Walgreens Boots Alliance, grand bénéficiaire de la crise sanitaire

(Boursier.com) — Walgreens Boots Alliance, la chaîne pharmaceutique américaine, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des bénéfices et ventes supérieurs aux attentes. Le bénéfice net est ressorti ainsi à 627 millions de dollars et 72 cents par titre, contre 373 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,17$, contre un consensus FactSet de 1,02$. Les revenus ont atteint 34,3 milliards de dollars, contre 30,4 milliards sur la période correspondante, l'an dernier. Le consensus de ventes était de 33 milliards de dollars. Pour l'exercice clos, les revenus se sont améliorés de 8,6% à 132,5 milliards, alors que le bénéfice ajusté par action a grimpé de 15% à 4,91$.