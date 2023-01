Walgreens Boots Alliance en pertes, avec la chute de la demande covid et l'accord sur les opioïdes

(Boursier.com) — Walgreens Boots Alliance a enregistré une perte de 3,7 milliards de dollars, ou 4,31 dollars par action, au premier trimestre fiscal 2023, contre un profit de 3,6 milliards de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a toutefois représenté 1,16$ par action, contre un consensus FactSet de 1,14$. La perte a été attribuée à une charge après impôt de 5,2 milliards de dollars pour l'accord sur les opioïdes. Le détaillant pharmaceutique a annoncé des ventes de 33,4 milliards de dollars pour le trimestre, contre 33,9 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l'année dernière. Le consensus FactSet était de 32,9 milliards. La société a cité une baisse de 3% des ventes de son activité de pharmacie de détail aux États-Unis. Son activité de soins de santé aux États-Unis, qui fournit des services médicaux et est un élément clé de la stratégie future, a enregistré des ventes de 989 millions de dollars. Walgreens a réitéré les prévisions de bpa de 4,45 à 4,65$ pour l'année et ajusté les prévisions de ventes entre 133,5 et 137,5 milliards de dollars.