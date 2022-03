Walgreens Boots Alliance corrige après les comptes

(Boursier.com) — Walgreens Boots Alliance corrige avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient pourtant de publier des profits et des ventes supérieurs aux attentes. La chaîne américaine de pharmacies a annoncé des bénéfices et des ventes solides au deuxième trimestre fiscal. Le détaillant a déclaré un bénéfice net de 883 millions de dollars, ou 1,02$ par action, contre 1,026 milliard de dollars, 1,19$ par action, l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action, de 1,59$, a battu le consensus FactSet qui était de 1,39$. Les ventes, de 33,8 milliards de dollars, progressent par rapport aux 32,8 milliards de dollars de l'an dernier et dépassent le consensus (33,2 milliards de dollars).