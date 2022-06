Walgreens Boots Alliance : chute des bénéfices, mais...

(Boursier.com) — Walgreens Boots Alliance, la chaîne pharmaceutique américaine, a annoncé une forte baisse de ses bénéfices sur le trimestre clos avec le coût de l'accord sur les opioïdes, ainsi qu'une baisse des ventes pharmaceutiques. Pour le troisième trimestre fiscal, clos fin mai 2022, le bénéfice net part du groupe a corrigé à 289 millions de dollars et 33 cents par titre, contre 1,2 milliard de dollars soit 1,38$ par action un an avant. L'accord avec la Floride sur les opioïdes conclu en mai se chiffrait à 683 millions de dollars. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 96 cents, contre 92 cents de consensus. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 32,6 milliards de dollars, contre 34 milliards un an plus tôt et 32,06 milliards de consensus FactSet. Les ventes domestiques américaines à comparable ont augmenté de 2,4% hors tabac.