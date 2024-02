Waga : point stratégique salué

(Boursier.com) — Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, organise aujourd'hui une journée investisseurs à l'occasion de laquelle l'équipe dirigeante présente les objectifs stratégiques du Groupe pour la période 2024-2026.

Waga annonce ainsi ses priorités stratégiques pour la période 2024-2026 :

*Accélérer le développement du Groupe en Europe et en Amérique du Nord

*Initier de façon sélective le déploiement dans d'autres géographies à fort potentiel

*Accroître les capacités de production industrielle d'unités WAGABOX

*Maintenir le haut niveau d'excellence opérationnelle et de rentabilité du parc en exploitation

*Accélérer le rythme d'assemblage et d'installation des unités WAGABOX contractualisées

*Renforcer l'avance technologique du Groupe

Perspectives financières pour la période 2024-2026

S'appuyant sur un pipeline significatif et sur près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent contractualisé, Waga Energy confirme ses objectifs 2026 :

*Chiffre d'affaires de ~200 millions d'euros

*Capacité installée de ~4 TWh/an

*Chiffre d'affaires annuel récurrent contractualisé supérieur à 400 millions d'euros

*Capacité installée permettant d'éviter l'émission de 660.000 tonnes d'eqCO2 par an

*Plan d'investissement renforcé pour accompagner l'accélération de l'expansion internationale

*Atteinte du seuil de rentabilité Groupe (EBITDA) au cours de l'exercice 2025 tout en préservant la forte dynamique de croissance.

Portzamparc cible un cours de 30 euros. La valeur grimpe de 3% à 25,75 euros ce jeudi.