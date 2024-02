Waga fait un point stratégique

(Boursier.com) — Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, organise aujourd'hui une journée investisseurs à l'occasion de laquelle l'équipe dirigeante présentera les objectifs stratégiques du Groupe pour la période 2024-2026.

Cet événement sera l'occasion de revenir sur les récentes avancées commerciales et opérationnelles du Groupe et de préciser les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs 2026 et accompagner la croissance future de Waga Energy.

Waga annonce ses priorités stratégiques pour la période 2024-2026 :

*Accélérer le développement du Groupe en Europe et en Amérique du Nord

*Initier de façon sélective le déploiement dans d'autres géographies à fort potentiel

*Accroître les capacités de production industrielle d'unités WAGABOX

*Maintenir le haut niveau d'excellence opérationnelle et de rentabilité du parc en exploitation

*Accélérer le rythme d'assemblage et d'installation des unités WAGABOX contractualisées

*Renforcer l'avance technologique du Groupe

Perspectives financières pour la période 2024-2026

S'appuyant sur un pipeline significatif et sur près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent contractualisé, Waga Energy confirme ses objectifs 2026 :

*Chiffre d'affaires de ~200 millions d'euros

*Capacité installée de ~4 TWh/an

*Chiffre d'affaires annuel récurrent contractualisé supérieur à 400 millions d'euros

*Capacité installée permettant d'éviter l'émission de 660 000 tonnes d'eqCO2 par an

*Plan d'investissement renforcé pour accompagner l'accélération de l'expansion internationale

*Atteinte du seuil de rentabilité Groupe (EBITDA) au cours de l'exercice 2025 tout en préservant la forte dynamique de croissance.

Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince et Nicolas Paget, co-fondateurs de Waga Energy, ont déclaré : "Engagée depuis sa création dans la lutte contre le changement climatique, Waga Energy développe et met à disposition de ses partenaires des solutions industrielles innovantes dédiées à la valorisation du biogaz issu des sites de stockage de déchets. Ces sites représentent une source majeure d'émissions de méthane, un gaz à effet de serre dont la concentration dans l'atmosphère augmente très rapidement, responsable de 40 % du réchauffement de la planète[3]. Transformer ce gaz en biométhane est l'un des moyens les plus efficaces pour atténuer le réchauffement climatique à court terme tout en produisant une énergie renouvelable et locale, capable de substituer les énergies fossiles. Un peu plus de deux ans après notre introduction en bourse, des jalons importants ont été franchis : nous avons doublé le nombre d'unités WAGABOX(R) en exploitation et triplé le chiffre d'affaires annuel, tout en multipliant également par trois les revenus annuels récurrents contractualisés et les émissions de CO2 évitées. Grâce à la confiance de nos partenaires, clients et actionnaires, le Groupe a su se structurer pour devenir un acteur majeur de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets. Désormais, Waga Energy accélère son développement au niveau international sur le plan industriel, commercial et opérationnel. L'ambition de l'ensemble des équipes pour 2026 est claire et définie : consolider la position du Groupe en France et accélérer sa croissance en Europe et en Amérique du Nord, où nous avons d'ores et déjà signé des contrats majeurs. Nous voulons être prêts à saisir de nouvelles opportunités de développement sur des territoires en forte demande de biométhane, tout en continuant à sécuriser nos capacités de déploiement des unités WAGABOX(R), à assurer leur exploitation continue et à enrichir nos solutions technologiques. Forts d'un portefeuille de projets grandissant et d'un pipeline en croissance, nous sommes heureux de partager aujourd'hui, avec l'ensemble de nos actionnaires et parties prenantes, nos objectifs stratégiques."