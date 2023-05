Waga Energy : une première saluée !

(Boursier.com) — Waga Energy grimpe de 3,6% à 22,80 euros, alors que le groupe et Énercycle ont commencé à injecter du gaz naturel renouvelable, appelé biométhane, dans le réseau d'Énergir en démarrant l'unité WAGABOX installée sur le lieu d'enfouissement des déchets à Saint-Étienne-des-Grés (Québec, Canada)... Cette unité a la capacité d'injecter jusqu'à 130 GWh de GNR par an, soit 12,4 millions de mètres cubes chaque année, dans le réseau gazier contribuant ainsi aux objectifs fixés par le " Plan pour une économie verte " du Gouvernement québécois.

Le démarrage de cette unité WAGABOX a lieu 24 mois après la signature du contrat avec Énercycle, à l'issue d'une phase de test débutée en avril, dès l'obtention de l'autorisation d'exploitation délivrée par le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Il s'agit de la première unité WAGABOX démarrée par Waga Energy à l'international. Trois autres unités sont en construction au Canada, et deux autres aux États-Unis et en Espagne.

"L'unité de Can Mata (70 GWh/an) devrait être mise en service dans les prochaines semaines... Par ailleurs, les prochains mois devraient montrer une accélération du positionnement de Waga en Amérique du Nord, à travers la signature de contrats significatifs" commente Portzamparc qui vise un cours de 29,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.