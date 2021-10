Waga Energy : une première réussie

(Boursier.com) — Waga Energy flambe de plus de 10% à 26,1 euros pour sa première séance sur le marché parisien. Le spécialiste de la production de biométhane à partir de gaz de décharge avait fixé son prix d'introduction à 23,54 euros par action, soit le haut de la fourchette de prix indicative. L'offre, sursouscrite 4 fois avec une demande totale de 345 ME, a permis à cet acteur de la transition énergétique de lever plus de 108 millions d'euros. La firme iséroise est désormais valorisée près de 500 ME.