Waga Energy : un nouveau projet de biométhane au Canada

(Boursier.com) — Waga a signé un contrat avec le District Régional de la Capitale (CRD), l'un des 28 districts régionaux de la Colombie-Britannique (Canada), pour construire une unité de biométhane sur le site de stockage des déchets d'Hartland, sur l'île de Vancouver. Cette unité utilisera la technologie WAGABOX, développée et brevetée par Waga Energy, pour produire du biométhane à partir du gaz provenant de la dégradation spontanément des déchets enfouis. Le biométhane, appelé Renewable Natural Gas (RNG) au Canada, est le substitut renouvelable du gaz naturel fossile.

La WAGABOX Elle pourra traiter 3 200 m3/h de gaz brut et produire plus de 100 GWh de biométhane par an (365 000 GJ/an), soit la consommation de plus de 4 500 foyers locaux. Elle évitera l'émission de 450 000 tonnes d'eqCO2 par an en réduisant le recours au gaz naturel fossile. Sa mise en service est prévue au cours du deuxième semestre de l'année 2024.

L'unité WAGABOX d'Hartland sera construite au Québec par la filiale canadienne de Waga Energy, à l'exception de son module de distillation cryogénique, construit en France. Waga Energy assurera l'exploitation et la maintenance de l'unité pendant 25 ans. La production de biométhane sera vendue par le CRD à l'énergéticien canadien FortisBC, et injectée sur place dans son réseau de gaz grâce à un raccordement construit dans le cadre du projet.