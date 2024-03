Waga Energy : retient Jean-Michel Thibaud pour Directeur financier

(Boursier.com) — Waga Energy annonce la nomination de Jean-Michel Thibaud en qualité de directeur financier groupe et directeur général adjoint, à compter du 3 avril 2024.

Depuis 2019, Jean-Michel Thibaud était directeur financier adjoint du groupe Orange en charge du contrôle de gestion. Il a également occupé la fonction de directeur financier du groupe par intérim, entre mars et septembre 2023.

En tant que directeur financier du groupe et directeur général adjoint, Jean-Michel Thibaud sera responsable de l'ensemble des fonctions support de Waga Energy. Il apportera au groupe une solide expertise dans le domaine de la finance et en particulier des financements, et mettra son expérience opérationnelle au service de la croissance et de la structuration du groupe au niveau mondial.