Waga Energy : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Les actionnaires de Waga Energy sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le 30 juin à 14h30, à Meylan.

L'avis préalable de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 25 mai 2022 et l'avis de convocation sera publié le 15 juin 2022 dans un journal d'annonces légales. Les modalités de participation et de vote des actionnaires à ladite assemblée figurent dans l'avis de réunion publié au BALO le 25 mai 2022.

Les documents préparatoires à l'assemblée énoncés au code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société rubrique "Investisseurs". Les documents au code de commerce seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée.