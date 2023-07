Waga Energy : recherché en bourse après les annonces avec Casella Waste Systems

(Boursier.com) — Waga Energy grimpe de 7% à 29,55 euros ce mardi, alors que le spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets et Casella Waste Systems (Nasdaq : CWST), société spécialisée dans le recyclage et la gestion des déchets dans l'est des États-Unis, ont signé un accord pour produire du biométhane sur trois sites de stockage exploités par Casella.

Dans le cadre de cet accord, Waga Energy va financer et construire sur ces sites trois unités d'épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX, et prendra en charge leur exploitation pour une durée de 20 ans. Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés entre Waga Energy et Casella. Le démarrage de ces trois unités aura lieu d'ici 24 mois.

63.000 tonnes d'eqCO2 évitées chaque année

Les trois unités WAGABOX produiront au démarrage environ 380 GWh de biométhane par an, et éviteront l'émission de 63.000 tonnes d'eqCO2 par an par la substitution du gaz naturel fossile. Le biométhane, pilier de la transition énergétique, est une énergie locale, renouvelable et compétitive qui peut remplacer les combustibles fossiles dans le transport, l'industrie et le chauffage.

Fruit de 15 années de développement, la technologie WAGABOX permet de valoriser le gaz émis spontanément par les sites de stockage des déchets sous forme de biométhane, injecté directement dans les réseaux de gaz. Dix-sept unités WAGABOX sont en service en France, au Canada et en Espagne, et quinze autres sont en construction aux États-Unis, en France et au Canada.

Basé à Rutland (Vermont, USA), Casella est l'un des principaux acteurs du traitement et de la valorisation des déchets aux États-Unis. Le groupe, coté au Nasdaq, exploite neuf sites de stockage dans l'est du pays.

"Ce contrat représente environ la capacité totale installée de Waga fin 2022 (415 GWh/an) et près de 10% de la cible 2026 (4 TWh)" souligne Portzamparc. "Il est donc majeur et offrira une référence forte pour Waga en Amérique du Nord"..."Rappelons que fin avril, Waga avait annoncé avoir été sélectionné pour plus de 1,5 TWh de capacité de biométhane (essentiellement en Amérique du Nord)", poursuit l'analyste qui conclut : "Les conditions économiques de ces contrats (une vingtaine) ont été définies avec les opérateurs (privés et publics) et les signatures devraient avoir lieu dans les 2/3 mois, après une période de due diligence. Le CA reconnu par Waga dépendra du modèle économique du contrat mais la vente de biométhane de ces trois sites devrait générer plus de 25 ME de CA en première approche". De quoi viser un cours de 30 euros en restant à l'achat sur le dossier.