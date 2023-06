Waga Energy : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Waga grimpe de plus de 6% à jeudi à 28 euros... PreZero, l'un des principaux acteurs du traitement des déchets et des services environnementaux en Espagne, et Waga Energy ont démarré le 20 juin une unité de production de biométhane sur le site de Can Mata, situé à Els Hostalets de Pierola, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone (Catalogne). Sa production de gaz renouvelable est injectée directement dans le réseau de Nedgia, distributeur de gaz du groupe Naturgy, grâce à un raccordement de six kilomètres réalisé dans le cadre de ce projet.

L'unité WAGABOX produira 70 GWh de biométhane par an, soit l'équivalent de la consommation de 14.000 foyers ou de 200 autobus. Sa mise en service évitera l'émission d'environ 17.000 tonnes d'eqCO2 par la substitution du gaz naturel fossile. L'installation a obtenu la certification "ISCC EU", démontrant que sa production respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la directive européenne RED II.

Fruit de 15 années de développement, la technologie WAGABOX combine la filtration membranaire et distillation cryogénique pour valoriser le gaz émis par les déchets enfouis sous forme de biométhane. Elle garantit une efficacité énergétique supérieure aux solutions basées sur la production d'électricité, et une valorisation optimale de la ressource, sans contrainte pour les exploitants des sites de stockage. Dix-sept unités WAGABOX sont en exploitation en France, au Canada et en Espagne, et douze autres en construction en France, au Canada et aux États-Unis...

Portzamparc table au minimum sur un doublement de la production du groupe en 2023 à 450 GWh avec un CA de 44,5 ME (+135%). De quoi rester à l'achat sur le dossier en visant un cours de 30 euros.