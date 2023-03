Waga Energy : question de potentiel

(Boursier.com) — Waga Energy grimpe de 1,1% à 27,40 euros ce mercredi, alors que le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 19,2 millions d'euros généré, à hauteur de 79% par la vente de biométhane et les prestations d'épuration facturées aux opérateurs de site de stockage des déchets, et à hauteur de 19% par la vente d'équipements.

En 2022, le parc d'unités WAGABOX a injecté 216 GWh de biométhane dans le réseau de gaz français, soit 49% de plus que l'année précédente. Cette augmentation est due au démarrage de nouvelles capacités, dont une unité de très grande capacité pouvant produire 5 fois plus que les précédentes, prouvant que la technologie WAGABOX est en mesure d'épurer des volumes de gaz très importants. Cela représente une étape décisive en vue de son déploiement à l'international, notamment en Amérique...

Le groupe a maintenu en 2022 un haut niveau de performance sur l'ensemble de son parc, avec une disponibilité moyenne supérieure à 95%.

Potentiel considérable

Waga Energy a engagé la construction de 7 nouvelles unités WAGABOX au cours de l'année 2022, dont 5 en France et deux au Canada. Au 31 décembre 2022, le groupe exploitait quatorze unités en France, offrant une capacité installée de 415 GWh/an, et avait engagé la construction de quinze unités, pour une capacité installée additionnelle de 565 GWh/an. Ces 29 unités représenteront une capacité installée totale de près de 1 TWh/an...

"Le potentiel de marché est considérable et les efforts de recrutements et de prospection depuis l'IPO portent leurs fruits" commente Portzamparc. "Waga doit ainsi prioriser les marchés cibles, au regard des besoins en capitaux, et va cibler en priorité l'Amérique du Nord... Les prochains mois pourraient être animés par des annonces de projets, notamment dans cette zone sur laquelle les projets sont de tailles significatives et donc présentent une rentabilité supérieure" estime l'analyste qui vise un cours de 35,70 euros en restant à "conserver" sur le dossier.