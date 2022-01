Waga Energy : premier projet d'injection de biométhane sur un site de stockage des déchets aux États-Unis

(Boursier.com) — Waga Energy a remporté l'appel d'offres lancé par le comté de Steuben (État de New York, États-Unis) pour valoriser le gaz de son site de stockage des déchets, situé sur la commune de Bath. Aux termes du contrat signé le 30 décembre 2021, le groupe français va construire sur le site une unité d'épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX, qui permet de produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, à partir du gaz émis par les déchets enfouis (gaz de décharge).

L'unité WAGABOX sera mise en service sur le site de Bath en mars 2023. Elle traitera 1.600 m3/h de gaz brut et produira 60 GWh de biométhane par an, soit la consommation d'environ 4.000 foyers américains. Elle évitera chaque année l'émission de 13.500 tonnes de CO2eq.

Waga Energy va financer la construction de l'unité et assurer son exploitation pendant au moins 20 ans, dans le cadre du contrat signé avec le comté de Steuben pour la fourniture du gaz brut. L'unité sera construite en Amérique du Nord, à l'exception d'un composant du module de distillation cryogénique qui sera importé de France.

Le biométhane produit sur le site de Bath sera injecté directement dans le réseau de gaz local, et revendu à un opérateur privé dans le cadre d'un contrat d'achat d'énergie à long terme, sur le modèle des power purchase agreements (PPA) pratiqués dans les projets d'électricité renouvelable. Les revenus générés seront partagés avec le comté de Steuben.

Steuben est l'un des 62 comtés de l'État de New York. Situé à 300 kilomètres au nord-ouest de New York, il compte environ 100.000 habitants. Son site de stockage peut recevoir jusqu'à 150.000 tonnes de déchets par an. En juillet 2020, le comté a lancé un appel d'offres pour valoriser le gaz émis par les déchets enfouis. Ce gaz est aujourd'hui capté et brûlé dans une torchère pour éviter les émissions directes de méthane à l'atmosphère.

Fruit de 15 années de développement, la technologie WAGABOX combine filtration membranaire et distillation cryogénique pour valoriser le gaz émis par les déchets enfouis sous forme de biométhane. Cinq ans après le démarrage de la première unité WAGABOX, Waga Energy exploite 10 unités en France et onze autres sont en construction en France, en Espagne et au Canada. Le comté de Steuben sera le premier aux États -Unis à bénéficier de cette innovation.