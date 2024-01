Waga Energy : nouveau projet aux États-Unis

(Boursier.com) — Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a signé un contrat avec l'entreprise américaine Decatur Hills Landfill, rattachée au groupe familial de traitement et de valorisation des déchets Best Way Disposal, pour produire du biométhane à Greensburg (Indiana, États-Unis).

Dans le cadre de cet accord, Waga Energy financera la construction d'une unité de production utilisant sa technologie brevetée " WAGABOX " pour valoriser sous forme de biométhane le gaz émis par les déchets enfouis. Waga Energy exploitera l'unité pendant au moins 20 ans, et apportera son soutien à Decatur Hills Landfill pour optimiser la capture du méthane et la production énergétique du site.

L'unité WAGABOX, dont la mise en service est prévue en 2025, pourra traiter jusqu'à 1.600 mètres cubes/h de gaz brut et produire 55 GWh de biométhane par an. Sa production sera injectée directement dans le réseau de gaz local, grâce à un raccordement de 3 kilomètres financé par Waga Energy dans le cadre de ce projet.

Waga Energy rappelle que 19 unités WAGABOX sont en exploitation en France, au Canada et en Espagne. Seize autres unités sont en construction aux États-Unis, en France et au Canada. Le projet Decatur Hills Landfill est le septième engagé par Waga Energy aux États-Unis.