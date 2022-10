Waga Energy maintient sa stratégie et son objectif

(Boursier.com) — Waga Energy a réalisé au cours du 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 7 millions d'euros, en hausse de +3% par rapport à la même période de l'exercice 2021. Cette hausse résulte essentiellement de l'augmentation de la production de biométhane. Au cours du 1er semestre, la production de biométhane des unités Wagabox a évité l'émission de 15.800 tonnes d'eqCO2, par la substitution du gaz naturel fossile.

Waga Energy a enregistré un Ebitda de -3,1 ME (-0,2 ME au 1er semestre 2021).

Waga Energy a enregistré un résultat net consolidé de -5,1 ME au 1er semestre (-2,3 ME au 1er semestre 2021). Le résultat opérationnel courant s'élève à -4,4 ME (-1,2 ME au 30 juin 2021). Cette évolution est liée aux dépenses de structuration du Groupe à l'international et à l'augmentation du nombre d'unités en exploitation, impliquant une augmentation des dotations aux amortissements et des provisions. Le coût de l'endettement financier est stable à -0,6 ME pour le 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2022, le Groupe dispose de 114,6 ME de capitaux propres, et affiche une trésorerie de 100,1 ME, pour un endettement financier de 32,4 ME.

En juillet 2022, Waga Energy a conclu un nouveau financement bancaire long-terme d'un montant maximum de 23 ME pour sa filiale Waga Assets. Cette opération a permis de refinancer une partie des apports en comptes courants d'associés effectués par le Groupe à cette filiale pour financer la construction de trois unités aujourd'hui en exploitation, et permettra par ailleurs de financer trois autres projets. Ce nouveau financement permet de sécuriser la dette long-terme du Groupe et d'en optimiser le coût.

Perspectives

Waga Energy prévoit au 2e semestre le démarrage d'une autre unité et une nouvelle augmentation de sa production de biométhane. La hausse du prix de l'électricité devrait cependant peser sur le coût d'exploitation des unités, et ne sera pas immédiatement compensée par les ventes.

Malgré les dérèglements conjoncturels du marché de l'électricité, le groupe est confiant dans sa capacité à clôturer fin 2022 un nouvel exercice de croissance et d'expansion internationale soutenues, conformément à son plan.

Conforté par les perspectives d'évolution favorable du marché du biométhane, Waga Energy maintient sa stratégie et confirme son objectif de déployer 100 unités Wagabox à fin 2026, pour un chiffre d'affaires qui devrait atteindre environ 200 ME à cette date avec une production d'environ 4 TWh.