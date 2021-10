Waga Energy : fort intérêt pour une introduction en haut de fourchette

(Boursier.com) — Waga Energy, spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge, annonce le succès de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché règlementé d'Euronext Paris (code ISIN : FR0012532810 ; mnémonique : WAGA).

L'offre a connu un grand succès auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang et d'investisseurs individuels français. Elle a également bénéficié du soutien d'investisseurs cornerstones tels que Viva Energy, Vitol, CMA CGM, Hermitage Gestion Privée et Svenska Handelsbanken.

Le Conseil d'administration de Waga Energy a fixé le prix de l'offre à 23,54 euros par action soit le haut de la fourchette indicative de prix. Sur la base du prix d'introduction de 23,54 euros par action, la capitalisation boursière de Waga Energy s'élève à environ 449 millions d'euros.

L'offre est constituée de l'émission de 4.585.233 actions ordinaires nouvelles, y compris par compensation de créances, dont 519.813 actions ordinaires nouvelles liées à l'exercice intégral de la clause d'extension primaire et, la cession de 90.000 actions existantes pour un montant d'environ 2 millions d'euros, par Mathieu Lefebvre, Nicolas Paget et Guénaël Prince, dans le cadre de l'exercice intégral de la clause d'extension secondaire.

En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, un maximum de 687.784 actions ordinaires nouvelles pourront être offertes. La date limite d'exercice de l'option de surallocation est fixée, selon le calendrier indicatif, au 29 novembre 2021.

Le produit brut total de l'émission des 4.585.233 Actions Nouvelles s'élèvera à environ 107,9 millions d'euros pour la société, dont environ 11,9 ME par voie de compensation de créances.

Le produit brut issu de la cession des 90.000 actions s'élèvera à environ 2 ME pour les actionnaires cédants. La société ne recevra aucun produit de la cession des actions cédées. Dans ce contexte, 4.675.233 Actions Offertes seront allouées comme suit :

- 4.207.710 actions allouées dans le cadre du Placement Global (hors exercice éventuel de l'option de surallocation), soit 90% du nombre total d'Actions Offertes, représentant un montant d'environ 99 ME. En raison de la demande importante, les ordres passés dans le cadre du Placement Global n'ont pu être servis en intégralité et ont été fortement réduits.

- 467.523 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, soit 10% du nombre total d'Actions Offertes, représentant un montant d'environ 11 ME. Par conséquent, les ordres A1 (de 10 actions jusqu'à 200 actions incluses) seront servis à 94,6% et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) ne seront pas servis.

La négociation des actions sur le marché d'Euronext Paris débutera sous forme de promesse le 27 octobre, sous le code ISIN FR0012532810 et le mnémonique WAGA. Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 28 octobre 2021.