Waga Energy : exercice intégral de l'option de surallocation

(Boursier.com) — Waga Energy, spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge, annonce l'exercice intégral de l'option de surallocation par Bryan Garnier Securities, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. L'exercice de l'option de surallocation donnera lieu à l'émission de 687.784 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 23,54 euros par action, pour un montant total d'environ 16,2 ME.

En conséquence, le montant définitif de l'augmentation de capital s'établit à environ 124 ME, correspondant à l'émission de 5.273.017 actions nouvelles. Le montant définitif de l'offre, incluant la cession de 90.000 actions existantes pour un montant d'environ 2 ME par Mathieu Lefebvre, Nicolas Paget et Guénaël Prince, dans le cadre de l'exercice de la clause d'extension secondaire, s'élève à environ 126 ME.

A l'issue de ces opérations, le capital social de Waga Energy est composé de 19.752.417 actions.

Par ailleurs, aucune opération de stabilisation sur les actions Waga Energy n'a été mise en oeuvre depuis le 26 octobre. Il a donc été mis fin à la période de stabilisation.

Waga Energy a confié à Portzamparc la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité.

A l'issue de l'introduction en bourse et de l'exercice intégral de l'option de surallocation, le flottant représente 24,6% du capital et des droits de vote de la société. Aliad SA est le principal actionnaire avec 14,4% du capitale et des DDV, devant Starquest (10,3% du capital et des DDV).