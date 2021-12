Waga Energy et Meridiam refinancent quatre unités de biométhane grâce à un prêt de BNP Paribas et de la Banque Populaire Grand Ouest

(Boursier.com) — Waga Energy, leader européen de la production de biométhane à partir du gaz de décharge, a obtenu le soutien de BNP Paribas et de la Banque Populaire Grand Ouest pour refinancer deux sociétés de projet, dont l'une est codétenue par Meridiam, fonds spécialisé dans le financement des infrastructures publiques. Ces deux sociétés de projet ont signé un contrat de crédit sans recours de 10,4 millions d'euros avec les banques pour rembourser les emprunts contractés auprès de Waga Energy et de Meridiam.

La société de projet codétenue par Waga Energy et Meridiam héberge trois unités de biométhane, dont deux sont en exploitation dans l'Orne et la Haute-Garonne et une en construction en Dordogne. La seconde société, détenue par Waga Energy, a permis de financer une unité de biométhane en exploitation dans le Nord. Après le démarrage de l'unité en Dordogne, ces quatre unités produiront 95 GWh de biométhane par an et éviteront l'émission de 17.000 tonnes d'eqCO2 dans l'atmosphère chaque année.

Nouveaux projets en Europe et en Amérique du Nord

Cette opération de refinancement va renforcer la trésorerie de Waga Energy et permettre le financement de nouveaux projets en France, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Elle démontre également la capacité de Waga Energy à s'appuyer sur les institutions bancaires pour déployer sa technologie appelée WAGABOX(R).

Fruit de 10 années de développement, la technologie WAGABOX(R) permet de valoriser le gaz émis spontanément par les sites de stockage des déchets pour produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel. Waga Energy finance la construction de ses unités à travers des sociétés de projet.

700 000 tonnes d'eqCO2 évitées en 2026

Waga Energy exploite dix unités WAGABOX(R) en France, et dix autres sont en construction en France, en Espagne et au Canada. Le Groupe prévoit d'avoir 100 unités WAGABOX(R) en exploitation dans le monde d'ici fin 2026, pour atteindre une capacité de production d'environ 4 TWh/an et éviter ainsi l'émission de 700.000 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère.

Waga Energy, Meridiam, BNP Paribas (coordinateur) et la Banque Populaire Grand Ouest ont été accompagnés dans cette opération de refinancement par les cabinets de conseil Finergreen et BSVL Groupe, par les cabinets d'avocats CMS Lefevre et Hogan Lovells, ainsi que par CapOuest Assurances.

Marie-Amélie Richel, directrice administrative & financière de Waga Energy, déclare : "Le succès de cette opération de refinancement menée avec BNP Paribas et la Banque Populaire Grand Ouest témoignent de la confiance suscitée par notre modèle d'affaires et notre technologie auprès de la communauté financière. Notre capacité à lever de la dette bancaire pour réduire le coût de financement de nos projets est un facteur majeur de compétitivité du biométhane que nous produisons".

Julien Touati, partner chez Meridiam, déclare : "Ce partenariat avec Waga Energy, qui entre dans une nouvelle phase avec la mobilisation de partenaires bancaires de long terme de premier plan, est une parfaite illustration de notre volonté de porter des solutions technologiques au service de la transition des territoires. En accompagnant Waga Energy depuis maintenant trois ans en France, nous nous inscrivons pleinement dans une logique d'économie circulaire, au coeur de notre mission, avec un rôle pionnier en matière de production de biométhane et de gaz verts, secteur dans lequel nous sommes désormais l'un des principaux investisseurs en France."

Arnaud Algrin, directeur du centre d'affaires Arc Alpin Entreprises de BNP Paribas, déclare : "Nous sommes très fiers d'accompagner Waga Energy dans le financement sans recours de ses projets de biométhane et de contribuer au déploiement de cette solution accélérant la transition écologique. Après l'introduction en bourse, c'est une nouvelle étape-clé qui est franchie et qui inaugure de futures collaborations prometteuses sur de nouveaux projets en France comme à l'étranger".

Yann Guezel, directeur Financements de projets Énergies & Environnement à la Banque Populaire Grand Ouest, déclare : "Nous sommes très heureux d'avoir accompagné Waga Energy dans ces opérations de refinancement. Nous croyons fortement dans le modèle économique développé par Waga Energy mais aussi dans l'utilisation du biométhane comme un pilier de la transition énergétique. À ce titre, la technologie développée par Waga Energy propose une solution innovante et participe au développement d'une économie circulaire autour du biogaz."