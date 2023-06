Waga Energy : démarrage d'une unité de production de biométhane près de Barcelone

(Boursier.com) — PreZero , l'un des principaux acteurs du traitement des déchets et des services environnementaux en Espagne, et Waga Energy ont démarré le 20 juin une unité de production de biométhane sur le site de Can Mata, situé à Els Hostalets de Pierola, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone (Catalogne). Sa production de gaz renouvelable est injectée directement dans le réseau de Nedgia, distributeur de gaz du groupe Naturgy, grâce à un raccordement de six kilomètres réalisé dans le cadre de ce projet.

L'unité WAGABOX produira 70 GWh de biométhane par an, soit l'équivalent de la consommation de 14.000 foyers ou de 200 autobus. Sa mise en service évitera l'émission d'environ 17.000 tonnes d'eqCO2 par la substitution du gaz naturel fossile. L'installation a obtenu la certification "ISCC EU", démontrant que sa production respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la directive européenne RED II.

La construction et la maintenance de l'unité sont financés par la vente du biométhane, dans le cadre d'un contrat d'achat privé à long terme ("biomethane purchase agreement"). Il s'agit du premier projet de valorisation du gaz d'un site de stockage en Europe à être financé selon ce modèle commun pour les projets d'électricité renouvelable. Ce projet au service de la transition énergétique a bénéficié d'une subvention européenne d'un montant de 2,4 millions d'euros dans le cadre du programme Innovation Fund Small Scale, destiné à favoriser le déploiement de technologies innovantes à faible intensité carbonique.

Occupant une superficie de 78 hectares, Can Mata est l'un des plus importants sites de stockage des déchets en Espagne. Exploité par PreZero, il traite les déchets urbains et industriels de Barcelone et de ses environs. Avec plus de 22 millions de tonnes de déchets stockés depuis 30 ans, le site produit près de 40 millions de mètres cubes de gaz par an, valorisé auparavant sous forme d'électricité et de chaleur. La mise en service de l'unité WAGABOX va augmenter fortement la production énergétique du site.

Fruit de 15 années de développement, la technologie WAGABOX combine la filtration membranaire et distillation cryogénique pour valoriser le gaz émis par les déchets enfouis sous forme de biométhane. Elle garantit une efficacité énergétique supérieure aux solutions basées sur la production d'électricité, et une valorisation optimale de la ressource, sans contrainte pour les exploitants des sites de stockage. Dix-sept unités WAGABOX sont en exploitation en France, au Canada et en Espagne, et douze autres en construction en France, au Canada et aux États-Unis.