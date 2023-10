Waga Energy : contrat porteur

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Waga Energy avance de 1,6% à 25,4 euros au lendemain de l'annonce d'un nouveau contrat aux Etats-Unis. Le groupe a signé un accord avec la Chester County Solid Waste Authority, autorité publique en charge de la gestion des déchets du comté de Chester (Pennsylvanie), pour produire du biométhane sur le Centre de stockage et de valorisation de déchets de Lanchester, situé sur la commune de Narvon. Le contrat a été signé le 4 octobre, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel remporté par Waga Energy. L'unité Wagabox pourra traiter jusqu'à 3.200 m3/h de gaz brut et produire ainsi environ 130 GWh de biométhane par an. Sa production évitera l'émission de 21 500 tonnes d'eqCO2 par la substitution du gaz naturel fossile. Il s'agit du 6e projet engagé par Waga Energy aux Etats-Unis.

Ce nouveau projet conforte le fort développement aux États-Unis, principal relais de croissance du groupe, explique Portzamparc. Les unités y sont de tailles importantes (équivalentes dans ce cas à celles de la REP, plus importantes en France) et si les capex y sont élevés, les TRI aussi. Le broker rappelle que plus de 1 TWh de capacités sont encore en négociation exclusive sur cette zone. Le CA reconnu par Waga dépendra du modèle économique du contrat mais la vente de biométhane de ce site devrait générer près de 10 ME de CA annuel en première approche, selon le broker, à l''achat' sur le titre.

Dans un contexte d'amélioration de la sensibilisation stratégique autour du RNG (gaz naturel renouvelable), Waga Energy réalise régulièrement à la fois des investissements dans les pipelines et l'exécution de projets, conservant ainsi un fort avantage concurrentiel, affirme pour sa part Bryan Garnier. Le courtier est à l''achat' sur la valeur avec une cible de 35 euros.