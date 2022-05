Waga Energy : confirme une vision positive pour 2022 et ses ambitions 2026

(Boursier.com) — L 'année 2021 de Waga Energy a été marquée par son introduction en Bourse sur le marché d'Euronext Paris, par la signature de 8 nouveaux contrats dont 3 en Amérique du Nord, la création d'une filiale en Espagne et le renforcement de la dynamique commerciale grâce aux fonds levés. A la lumière de ces performances, Waga Energy a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 12,3 ME, en hausse de +29,6% par rapport à l'exercice 2020. Cette hausse résulte notamment de l'augmentation de la production de biométhane.

Waga Energy a enregistré en 2021 un Ebitda de -1,16 ME contre +1,26 ME en 2020, lié au changement de dimension et à la structuration du Groupe, ainsi qu'au renforcement de la force commerciale au service de sa croissance internationale.

Fin 2021, le Groupe comptait 79 collaborateurs contre 58 un an plus tôt. Les charges de personnel s'élèvent à 5,17 ME sur l'année 2021, en augmentation de +56,5% par rapport à 2020.

Sur l'exercice, le résultat net consolidé est en perte de -7,72 ME (-1,91 ME en 2020).

Situation financière solide

Le Groupe a investi 13,06 ME en Capex pour le développement de ses projets Wagabox, soit une augmentation de +172% par rapport à 2020 (4,8 ME). Néanmoins, le Groupe est parvenu à renforcer sa trésorerie en obtenant un prêt bancaire, sans garantie de la maison-mère. Il se monte à 10,4 ME destiné à refinancer 4 unités en exploitation en France.

En 2021, le Groupe a émis un emprunt obligataire souscrit par le fonds d'infrastructure Eiffel Gaz Vert pour financer des projets Wagabox dont l'encours était de 11,4 ME au 31 décembre 2021. Cet emprunt a été remboursé au 31 mars.

Au total, au 31 décembre 2021, le Groupe dispose de 117,6 ME de capitaux propres, et affiche une trésorerie de 122,91 ME, pour un endettement financier de 38,2 ME.

Perspectives

Disposant de moyens renforcés grâce à son introduction en Bourse, le Groupe se consacre activement à sa structuration tout en poursuivant le déploiement de ses projets d'injection de biométhane en Europe et en Amérique du Nord. Depuis la clôture des comptes 2021, il a démarré 3 nouvelles unités Wagabox en France, dont 1 unité de grande capacité (120 GWh/an) sur le Val'Pôle de Veolia à Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Le Groupe a également signé 3 nouveaux contrats, dont deux en France et un au Canada.

Waga Energy estime donc que le chiffre d'affaires annuel récurrent, contractualisé sur la base des projets signés et des projets en exploitation, est de l'ordre de 40 ME (30 ME lors de son introduction en Bourse en octobre 2021).

Le Groupe s'estime en position favorable pour bénéficier de l'intérêt croissant suscité par le gaz renouvelable auprès des consommateurs, des pouvoirs publics et des grands acteurs industriels, dans un contexte de prise de conscience de l'urgence climatique au niveau mondial.

L'intérêt et la pertinence de ses projets d'injection de biométhane sont aussi renforcés par la crise énergétique provoquée par le conflit en Ukraine, et les incertitudes pesant sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe. La hausse inédite des prix du gaz naturel provoquée par ces événements n'a pas d'impact sur les revenus du Groupe dans la mesure où tous les projets Wagabox sont développés dans le cadre de contrats à long terme. Le Groupe observe en revanche que sa capacité à produire localement d'importants volumes de gaz renouvelable à un prix compétitif et stable suscite un intérêt croissant auprès des énergéticiens et entreprises cherchant à s'approvisionner en énergie renouvelable.

Les tensions géopolitiques, tout comme la reprise de l'épidémie de Covid en Asie, pourraient cependant à terme perturber les approvisionnements du Groupe.

Dans ce contexte, le Groupe maintient son objectif de déployer 100 unités Wagabox à fin 2026, pour un chiffre d'affaires qui atteindra environ 200 ME à cette date, pour une production d'environ 4 TWh.

Mathieu Lefebvre, PDG de Waga Energy, indique : "Notre priorité, dans les mois à venir, est de poursuivre l'organisation et la structuration du Groupe afin d'atteindre nos objectifs 2026 et répondre à l'urgence climatique. Nous sommes aujourd'hui déterminés et confiants sur notre capacité à déployer notre solution, le biométhane étant reconnu comme un pilier de la transition énergétique et une source d'énergie extrêmement pertinente pour substituer dès aujourd'hui les énergies fossiles qui dégradent notre environnement et génèrent de fortes tensions géopolitiques".