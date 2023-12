Waga Energy carbure au Québec

(Boursier.com) — Waga Energy et Matrec, une division de GFL Environmental Inc (Matrec-GFL), ont mis en service une unité de production de biométhane sur un site de stockage des déchets fermé à Chicoutimi (Québec, Canada). Le biométhane produit est injecté dans le réseau de l'énergéticien québécois Energir, et contribuera aux objectifs de décarbonation du gouvernement du Québec.

Exploité entre 1998 et 2017 par Matrec-GFL, le site de Chicoutimi a reçu plus de 1,6 million de tonnes de déchets ultimes. Bien qu'il ne soit plus en exploitation, il produira encore du biogaz pendant plusieurs années, provenant de la dégradation des matières organiques enfouies. Grâce à la technologie Wagabox, développée et brevetée par Waga Energy, ce biogaz est désormais valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile.

Ce biométhane est vendu à Energir, le principal distributeur de gaz naturel au Québec, et injecté directement dans son réseau. Waga Energy et Matrec-GFL contribuent ainsi à ateindre l'objectif d'injecter 10% de gaz renouvelable d'ici 2030 dans le réseau gazier d'Energir, dans le cadre du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec.

Durée de 10 ans

L'unité Wagabox produira 16 GWh de biométhane par an, soit la consommation de gaz d'environ 1.000 foyers locaux, et évitera l'émission de plus de 2.500 tonnes de CO2eq dans l'atmosphère en substituant le gaz naturel fossile dans le réseau d'Énergir. Matrec-GFL a octroyé à Waga Energy le droit d'exploiter le biogaz du site de Chicoutimi pour une durée de 10 ans. Les revenus générés par la vente du biométhane seront partagés entre les deux partenaires...

Le projet a bénéficié de 7,1 millions de dollars canadiens (4,8 ME) de subventions de la part du gouvernement du Québec, soit 3,8 millions de dollars (2,6 ME) accordés à Waga Energy pour la construction de l'unité de production et 3,4 M$ (2,3 ME) versés à Energir pour raccorder le site de Chicoutimi à son réseau. L'unité Wagabox a été construite au Québec, avec l'appui de sous-traitants locaux, à l'exception du module de distillation cryogénique qui a été fabriqué en France. Il s'agit de la 2e unité Wagabox démarrée par Waga Energy au Québec. Deux autres unités sont en construction au Canada, l'une à Cowansville, dans la région de Brome-Missisquoi, et l'autre à Victoria, en Colombie-Britannique ; 6 unités sont également en construction aux Etats-Unis...

Portzamparc salue ces annonces qui confirment la pertinence et les succès du groupe à l'international. De quoi viser un cours de 30 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le titre monte de 1,1% à 22,40 euros ce jeudi.