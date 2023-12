Waga Energy : bien orienté

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Waga Energy avance de 1,1% à 22,4 euros après avoir annoncé la mise en service d'une unité de production de biométhane sur un site de stockage des déchets fermé à Chicoutimi (Québec, Canada). Le biométhane produit est injecté dans le réseau de l'énergéticien québécois Energir, et contribuera aux objectifs de décarbonation du gouvernement du Québec. L'unité Wagabox produira 16 GWh de biométhane par an, soit la consommation de gaz d'environ 1.000 foyers locaux, et évitera l'émission de plus de 2.500 tonnes de CO2eq dans l'atmosphère en substituant le gaz naturel fossile dans le réseau d'Énergir.

Dans un contexte d'amélioration de la sensibilisation stratégique autour du RNG, Waga réalise régulièrement à la fois des investissements en pipeline et exécute ses projets, maintient un fort avantage concurrentiel tout en bénéficiant de la tendance à la souveraineté énergétique et de la soif croissante de molécules vertes, explique Bryan Garnier, à l''achat' sur le dossier.