Waga Energy : au coeur du sujet

(Boursier.com) — Dans le but de simplifier la structure juridique du groupe, le conseil d'administration de Waga Energy étudie la possibilité de détenir 100% des titres de sa filiale américaine Waga Energy Inc., via un apport des titres détenus par Holweb SAS (Apport). Waga Energy Inc. est actuellement détenue par Waga Energy à hauteur de 81% et par Holweb SAS à hauteur de 19%. Holweb SAS est actionnaire de Waga Energy à hauteur de 9,4%.

Le principe de l'apport

Dans le cadre du projet d'apport, le Conseil d'administration a mandaté Accuracy aux fins de mener les travaux d'évaluation des titres Waga Energy SA et Waga Energy Inc permettant de déterminer une parité d'échange des titres des deux sociétés. Un comité de suivi interne dédié au projet d'apport et composé pour moitié d'un administrateur indépendant a été mis en place.

Le conseil d'administration de Waga Energy du 29 avril a approuvé le principe du projet d'apport. Il a retenu une parité d'échange qui induirait une dilution de l'ordre de 3,3% en capital et droits de vote, correspondant à l'émission de 655.995 actions nouvelles Waga Energy au profit de Holweb SAS, en ligne avec la valorisation proposée par Accuracy qui impliquait une dilution comprise entre 3,1% et 3,5% en capital et droits de vote.

Les actionnaires de Waga Energy seront amenés à se prononcer sur l'apport lors de l'assemblée générale appelée à se réunir le 30 juin.

Le titre recule ce lundi de 1% à 35,30 euros. "Waga continue son développement, par le recrutement de personnel qualifié et la multiplication des projets" commente Portzamparc... "Le titre reste un solide vecteur pour profiter des volontés politiques de réduire le recours aux énergies fossiles pour limiter l'impact climatique et augmenter l'indépendance énergétique, par la hausse de la production de biométhane, ressource locale, dont le prix est compétitif et stable dans le temps. Nous restons à 'Renforcer' avec un objectif de cours relevé de 32,2 à 37,6 euros" conclut l'analyste.