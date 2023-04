Waga Energy anticipe une nouvelle année de forte croissance en 2023

(Boursier.com) — Waga Energy a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 19,2 millions d'euros, en croissance de +56% par rapport à 2021. Au cours de l'exercice, le Groupe a poursuivi activement l'exécution de la feuille de route présentée lors de son introduction en Bourse en octobre 2021 : structuration de l'organisation, expansion géographique, et évolution vers des projets Wagabox de plus grande capacité. Les ressources engagées au service de la croissance se reflètent dans le résultat net consolidé (-9,7 ME), sans toutefois affecter les capacités financières du Groupe, qui clôture l'exercice avec une trésorerie de 91,7 ME.

Le chiffre d'affaires consolidé de 19,2 ME provient pour 79% de la vente de biométhane et des prestations d'épuration facturées aux exploitants de site de stockage des déchets. Les 14 unités Wagabox en exploitation au 31 décembre 2022 ont injecté 216 GWh de biométhane dans les réseaux de gaz (+49%), grâce à une disponibilité moyenne supérieure à 95%2, et au démarrage réussi de quatre nouvelles unités, dont une unité de grande capacité produisant cinq fois plus que les précédentes, atout majeur pour aborder les marchés internationaux.

Le chiffre d'affaires intègre également la reconnaissance à l'avancement de la vente de deux modules de distillation cryogénique à Air Liquide aux Etats-Unis, et d'une unité Wagabox au District Régional de la Capitale pour équiper le site Hartland à Vancouver (Canada).

Le Groupe estime que le chiffre d'affaires annuel récurrent et contractualisé sur la base des projets signés et des projets en exploitation est de l'ordre de 46 ME, contre 40 ME il y a un an

Conformément à son plan stratégique, Waga Energy s'est employé en 2022 à structurer son organisation, afin d'accélérer sa croissance en France et à l'international. Cet effort se traduit par un Ebitda de -3,2 ME (contre +0,2 ME en 2021), reflétant principalement les actions de développement commercial aux États-Unis.

En considérant les flux liés aux investissements (-37 ME nets des subventions), aux opérations (-7 ME) et à la dette (+13 ME), la variation nette de trésorerie s'établit à -31 ME. Au 31 décembre 2022, le Groupe affiche 112 ME de capitaux propres et une trésorerie de 91,7 ME, pour un endettement financier de 52,6 ME. Il dispose ainsi de moyens solides pour continuer à financer sa croissance.

Confirmation des objectifs

Waga Energy a réalisé en 2022 une performance solide dans un environnement géopolitique et économique volatils. L'année a été marquée par le changement d'échelle et l'adaptation de sa technologie propriétaire aux marchés internationaux, la structuration de ses équipes pour accélérer le développement, et l'excellence opérationnelle dans la gestion de ses actifs en exploitation.

Le Groupe bénéficie de l'augmentation substantielle de la valeur commerciale du biométhane sur tous ses marchés, attestée par une hausse de 60% du prix de vente de la production de sa première unité espagnole. D'autres contrats de vente de biométhane sont en cours de renégociation.

Waga Energy a engagé des négociations exclusives sur plusieurs projets en Amérique du Nord, représentant une capacité installée totale supérieure à 1,5 TWh/an.

Dans ce contexte favorable, Waga Energy anticipe une nouvelle année de forte croissance en 2023 et confirme ses objectifs 2026.