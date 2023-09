Waga Energy : ambitions réaffirmées

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Waga Energy a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros (+95% par rapport au 1er semestre 2022), provenant à 75% de la vente de biométhane et des prestations d'épuration facturées aux exploitants de site de stockage des déchets (10,2 ME). La hausse du tarif réglementé avec obligation d'achat en vigueur en France, décrétée en novembre 2022 sur la base d'indices économiques, contribue à hauteur de 10% à cette augmentation.

Waga Energy a constaté au 1er semestre 2023 un Ebitda de -3,1 ME (-2 ME au 1er semestre 2022).

Conformément à sa stratégie, Waga Energy a accéléré ce semestre les investissements dans son parc d'actifs (Capex). Ils ont atteint 20,5 ME (14,1 ME au 1er semestre 2022). Cette augmentation est notamment liée à la mise en service d'unités de grande capacité au Canada et en Espagne, et à la construction d'une première unité aux États-Unis (Bath, New York). Le Groupe a également financé sur ses fonds propres la construction d'autres unités en France et au Canada. Waga Energy a l'objectif de refinancer toutes ces unités par des emprunts bancaires.

Le Groupe a obtenu, en mars 2023, un prêt bancaire à long terme et sans recours d'un montant de 6,6 ME auprès de Bpifrance pour financer son unité espagnole.

Au 30 juin 2023, le Groupe affiche une situation bilancielle solide, avec 105,1 ME de capitaux propres et une trésorerie de 58,8 ME, pour un endettement financier de 50,5 ME. Le Groupe dispose en outre d'une capacité de tirage de plus de 21 ME sur des dettes bancaires sans recours, qu'il pourra mobiliser pour financer sa croissance.

Le Groupe Waga Energy réaffirme sa confiance dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires de 200 ME et une capacité installée de 4 TWh/an en 2026.