Waga Energy : Air Liquide valide le premier module de distillation cryogénique destiné à son usine de biométhane du Wisconsin

(Boursier.com) — A l'issue d'une série de tests réalisés en janvier, Air Liquide a validé la performance du module de distillation cryogénique fourni par Waga Energy pour son unité de production de biométhane installée sur le site de stockage des déchets de Mallard Ridge, à Delavan (Wisconsin, USA).

Cet équipement breveté par Waga Energy sert à séparer le méthane des gaz de l'air (azote et oxygène). Sur le site de Mallard Ridge, il est couplé à un module de filtration membranaire fabriqué par Air Liquide. L'installation, aujourd'hui en service, produit du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel, en valorisant le gaz émis par les déchets stockés. Ce biométhane est injecté directement dans le réseau de distribution de gaz local.

La séparation du méthane et des gaz de l'air est une étape indispensable à la valorisation du gaz des sites de stockage des déchets. Ce gaz énergétique, produit spontanément par la dégradation des matières organiques, se mélange en effet à l'azote et à l'oxygène lors de sa captation, et doit donc être épuré pour être injecté dans les réseaux de gaz. C'est l'objet de l'innovation développée et brevetée par Waga Energy. Grâce à la cryogénie, cette technologie permet de récupérer et de valoriser davantage de méthane que les solutions existantes. Elle augmente la production énergétique des sites de stockage des déchets, et contribue à réduire les émissions fugitives de méthane dans l'atmosphère.

Le module cryogénique de Mallard Ridge est le premier d'une série de 3 équipements commandés par Air Liquide à Waga Energy. Les deux autres sont en cours d'installation sur le site Winnebago, à Rockford (Illinois, USA), où Air Liquide construit sa plus grande unité de biométhane au monde (380 GWh par an).

Spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, Waga Energy a standardisé la fabrication des modules de distillation cryogénique, qui sont intégrés à son procédé d'épuration breveté Wagabox. Une unité Wagabox est par ailleurs en construction aux Etats-Unis, sur le site de stockage des déchets de Steuben County (Etats de New York).