VusionGroup : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Conformément aux attentes, au quatrième trimestre de l'année, le chiffre d'affaires trimestriel retraité de VusionGroup a atteint le plus haut niveau de son histoire, soit 241,9 ME, +58% par rapport au T4 2022.

Cette croissance a été tirée par un solide carnet de commandes, notamment aux Etats-Unis.

Le second semestre a atteint également un plus haut historique à 424 ME en croissance de +27%.

Pour l'année 2023, le chiffre d'affaires a progressé de +29,7% et s'élève à 805,1 ME.

Grâce à une forte dynamique au 4ème trimestre, les prises de commandes s'élèvent à 950 ME sur les 12 mois de 2023, soit une progression de +39% par rapport à 2022, qui conforte les perspectives de croissance pour l'année 2024.

Objectifs affichés

Fort d'un carnet de commandes élevé, VusionGroup est confiant en la poursuite d'une forte dynamique de croissance et a pour objectif de franchir en 2024 le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires. La croissance sera surtout tirée à partir du 2ème trimestre par l'accélération aux Etats-Unis des livraisons à Walmart avec la mise en service de nouvelles lignes de production au Mexique.

La forte dynamique des revenus VAS récurrents devrait se poursuivre également. La rentabilité devrait aussi poursuivre son amélioration continue. En ce début 2024, le groupe reste confiant en sa trajectoire Vusion-27.

Portzamparc reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 187,5 euros. Le titre grimpe de 5% ce jeudi à 133 euros.