Vulcain Ingénierie poursuit sa croissance avec le soutien d'un consortium mené par Ardian, associé à Tikehau Capital et EMZ et soutenu par Bpifrance, Amundi et le Fonds France Nucléaire

(Boursier.com) — Vulcain , groupe d'ingénierie spécialisé dans la transition énergétique et les sciences de la vie, qui emploie plus de 3.500 salariés, annonce la sortie de ses actionnaires Equistone Partners Europe et Sagard à l'occasion d'un nouveau LBO.

Accompagnés par plus de 350 salariés actionnaires, Frédéric Grard et Alban Guilloteau se renforcent au capital et dans la gouvernance du groupe. Les managers fondateurs ont piloté, avec l'aide de leur conseil historique, D&A Corporate Finance, un processus restreint ayant permis de rassembler un consortium d'investisseurs de premier plan pour soutenir le développement exponentiel du groupe.

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, coordonne ce pool d'investisseurs avec Tikehau Capital, un des leaders mondiaux du capital investissement dans le domaine de la décarbonation et EMZ, spécialiste de l'accompagnement de managers fondateurs.

Bpifrance, Amundi Private Equity Funds et le Fonds France Nucléaire géré par Siparex complètent le tour de table en apportant des expertises spécifiques.

Un pool bancaire composé d'acteurs de premier plan finance l'opération au travers d'une dette senior, complétée par un financement mezzanine apporté par Eurazeo Private Debt, partenaire historique du groupe.

Avec cette opération, le groupe disposera de moyens financiers importants et diversifiés, ainsi que d'actionnaires institutionnels français s'inscrivant dans une démarche entrepreneuriale.