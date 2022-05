Vueling (IAG) : jusqu'à 69 routes au départ de la France pour la saison estivale

(Boursier.com) — Vueling exploite jusqu'à 69 routes au départ de la France pour cette saison estivale. La compagnie à bas coûts du groupe IAG opère 54 routes internationales directes au départ des aéroports de Paris. Elle assure également 15 liaisons depuis Nantes, Marseille, Bordeaux, Nice, Lyon et Bastia. Au départ de Paris-Orly, Vueling dessert un total de 48 lignes directes, dont les nouvelles liaisons directes vers Split, Alexandrie, et La Corogne. "Grâce à l'obtention des slots de Paris-Orly en fin d'année 2021, nous avons pu diversifier notre offre au départ de la France et proposer de nouvelles destinations à nos clients. Nous proposons aujourd'hui, trois fois plus de liaisons qu'à la même période en 2019", explique Jordi Pla, Directeur du réseau Vueling.

Sur l'ensemble de son réseau, Vueling propose 330 liaisons, dont 224 à l'international, avec un développement conséquent dans les aéroports de Londres Gatwick et Paris-Orly. Ainsi, jusqu'au 29 octobre, Vueling programme un total de 113 destinations dans 31 pays, atteignant un niveau très similaire à celui de 2019.