VTEX et Adyen annoncent un partenariat mondial

(Boursier.com) — VTEX , plateforme de commerce digital pour les grandes entreprises et Adyen (AMS : ADYEN), plateforme de technologie financière de nombreuses entreprises leaders dans le monde, annoncent un partenariat mondial afin d'accélérer la croissance des enseignes au travers d'une expérience de commerce unifiée sur tous les points de contact.

Dans un contexte économique mondial ralenti et face à la baisse des ventes e-commerce, les retailers cherchent à améliorer l'expérience du consommateur et à connecter leur écosystème de vente. L'intégration de la plateforme unique d'Adyen avec la plateforme omnicanale de VTEX offre aux commerçants une vue 360o de leurs stocks, de leurs clients et de leurs achats. En ligne ou hors ligne, les enseignes ont la capacité de connecter le fulfillment, différents canaux de vente et le processus de paiement en un seul endroit, et ainsi personnaliser les parcours consommateurs. Ce rapprochement centralise également toutes les données en un point central et offre ainsi une analyse pointue des comportements d'achats, permettant d'orienter les décisions business et faciliter les rapprochements.

Selon un rapport de Forrester, Adyen peut apporter aux commerçants une augmentation de 1,52% du taux d'autorisation, réduire de 27% les rétro facturations et générer un retour sur investissement de 186% sur 3 ans.

"Chez VTEX, nous nous engageons à permettre aux entreprises de piloter l'ensemble de l'écosystème commercial sur notre plateforme", déclare Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer chez VTEX. "Grâce à notre partenariat avec Adyen, nous créons un hub digital tout-en-un qui permet aux vendeurs de rencontrer leurs clients où qu'ils soient dans le processus d'achat et de débloquer de nouvelles opportunités de croissance."