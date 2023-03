Vranken-Pommery Monopole : vigoureuse croissance des bénéfices en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2022 de Vranken-Pommery Monopole s'établit à 334,5 millions d'euros, en croissance de 11%. Avec 64% des ventes de champagnes, les marques premiums Pommery & Greno et Vranken ont connu une forte évolution. Le poids de l'export reste stable à 67% des ventes à la clientèle.

Avec un Ebitda de 49 ME en 2022, le Groupe confirme la solidité de son modèle de création de valeur durable. Le résultat opérationnel courant progresse de +10,3% à 34,6 ME, après 15 ME d'amortissements et 3 ME d'investissements commerciaux dans les grandes enseignes afin de maintenir l'équilibre 1/3 France - 2/3 export. Hors incidences de cet investissement commercial et tenant compte de la variation de périmètre intervenue en 2021, la progression est de +14,6%.

La marge opérationnelle courante reste stable à 10,3%. Le résultat opérationnel se monte à 34 ME (+22,7%) soit une marge opérationnelle de 10,2%.

Le résultat net ressort à 10,3 ME soit une augmentation de +36,6%.

La structure financière se renforce avec des capitaux propres qui se montent à 414,1 ME (+33,7 ME), soit 31,5% du total bilan, et un endettement financier net qui se réduit de nouveau de 7,4 ME au 31 décembre 2022 pour s'établir à 646,1 ME. Retraité des 19,4 ME liés à l'application de la norme comptable IFRS 16, l'endettement financier net se monte à 626,7 ME, intégralement couvert par des stocks de 645,8 ME.

Le Groupe a remboursé 75 ME d'emprunts obligataires arrivant à échéance au cours de l'exercice 2022, et n'a pas d'échéance obligataire avant 2024.

Dividende

Lors de son Assemblée Générale du 1er juin 2023, Vranken-Pommery Monopole proposera le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2022 de 0,80 euro par action. Ce dividende sera versé le 13 juillet et correspondrait à un rendement brut de 4,52% sur la base du cours de bourse du 29 mars.

Perspectives

Sur la lancée de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du Groupe progresse de +12,8% à fin mars 2023.

Compte tenu de l'environnement économique tant en France qu'à l'étranger, et de l'issue des négociations avec la grande clientèle, le groupe Vranken-Pommery Monopole est confiant pour l'année 2023, qui devrait connaître une nouvelle progression de l'ensemble des agrégats de son compte de résultat.