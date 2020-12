Vranken-Pommery Monopole : résiste...

(Boursier.com) — Vranken -Pommery Monopole monte de 1,6% à 15,40 euros ce lundi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour le premier semestre s'est établi à 64,3 ME, en retrait de 26,1%. Pour autant, il faut savoir que : L'impact négatif des ventes interprofessionnelles de 4 ME par rapport au 30 juin 2019 sera compensé au deuxième semestre. Vranken-Pommery Monopole est parvenu à limiter la dégradation de son activité par une présence forte de ses marques dans l'ensemble des réseaux de vente Off-Trade européen : cavistes, métiers de bouche et commerces alimentaires.

Les ventes à l'export représentent 56% du chiffre d'affaires consolidé, essentiellement soutenues par les ventes de Champagnes dans l'Union Européenne et les ventes de Vins Rosés à destination de la grande clientèle alimentaire.

Contexte exceptionnel

Dans ce contexte exceptionnel, Vranken-Pommery Monopole s'est appuyé sur sa réactivité et l'agilité de son organisation pour s'adapter à cette situation inédite comme en attestent les résultats du groupe : Un résultat opérationnel courant de 1,2 ME, en retrait de 1,7 ME, dont 1 ME de sous-activité liée à la Covid-19. Le secteur opérationnel Champagne et autres contribue à hauteur de 61% au résultat opérationnel courant, et le secteur opérationnel des Vins de Camargue et de Provence à concurrence de 39% ; Un résultat opérationnel à l'équilibre, après 673 KE d'indemnités de chômage partiel en application du dispositif de soutien à l'économie dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 adopté par l'Etat français. La bonne tenue des charges a complété le dispositif mis en place par l'Etat...

Le résultat financier s'améliore de 0,9 ME grâce à la réduction attendue des charges financières. Le résultat net part du groupe s'améliore aussi de 0,2 ME à -6,4 ME.

Structure financière sous contrôle

L'endettement financier net a reculé de 12 ME au 30 juin 2020 grâce aux mesures de désendettement engagées. Il se monte à 742 ME au 30 juin 2020, dont 26 ME liés à l'application de la norme IFRS 16. L'endettement financier net est lié au portage des stocks de Champagne. Le groupe a mobilisé 15 ME auprès de ses partenaires financiers dans le cadre du dispositif de Prêt Garanti par l'Etat. Les capitaux propres s'élèvent à 366 ME au premier semestre 2020, en augmentation de 5 ME par rapport au premier semestre 2019. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible sur Vranken de 12 à 13 euros tout en conseillant de s'alléger'.