Vranken-Pommery Monopole : peu de réactions

(Boursier.com) — Dans des volumes toujours limités, Vranken-Pommery Monopole avance de 0,9% à 16,5 euros. La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 2023 de 338,4 ME, en progression de +1,2%. Dans un contexte de baisse des volumes sur le marché du Champagne, le repositionnement premium du Groupe et la solide évolution de l'activité Vins ont permis d'atteindre une légère progression du chiffre d'affaires, même si l'ambition était de 5% de croissance.

Contrairement à Lanson-BCC, l'activité champagne de Vranken Pommery est en croissance sur l'année 2023 avec des volumes en baisse mais moins que le marché, explique Oddo BHF. Le groupe est moins affecté par le déstockage sur ses principaux marchés et il n'a pas contingenté de cuvées. La hausse en valeur des ventes des champagnes Vranken, Pommery et Heidsieck Monopole au détriment du champagne Charles Lafitte, ainsi que le redressement de l'activité du rosé au S2 devraient permettre d'améliorer le mix-produits et donc la rentabilité du groupe en 2023.

L'analyste anticipe une marge opérationnelle courante de 11,7% (+140 pb) et un RNpg de 11,8 ME (+16%) qui tient compte d'un résultat financier plus élevé à -22,1 ME (vs -19 ME en 2022) et un taux d'IS plus favorable de 28%. Le groupe poursuit sa politique de valeur et de réduction de son endettement mais il reste en retard par rapport à ses pairs. En revanche la valorisation du titre reste moins exigeante que par le passé. En PE et VE/EBITDA, le titre se traite avec une décote de près de 40% et 20% respectivement par rapport à ses niveaux historiques... Le broker est 'neutre' sur la valeur.