Vranken-Pommery Monopole : peu de réaction après les comptes semestriels

(Boursier.com) — Dans un contexte économique et géopolitique sous tension, le Groupe Vranken-Pommery Monopole a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 20,2% pour s'établir à 112,2 ME, confirmant ainsi l'attrait des consommateurs pour les champagnes, les vins premiums et haut de gamme tant en France qu'à l'International (représentant 64% des ventes).

La progression des résultats du premier semestre a cependant été impactée négativement par l'effort engagé sur les campagnes publicitaires et autres frais, pour le lancement de la cuvée Multi-Millésimes du Château La Gordonne pour 0,5 ME (assemblage vertical de plusieurs millésimes qui garantit le goût constant et qualitatif du Château La Gordonne).

Par ailleurs, au 1er semestre 2021, le Groupe a transféré le personnel de la société Vranken-Pommery Vignobles vers la société VPHV créée en 2021 et consolidée par mise en équivalence à 49%. Ce transfert avait entraîné en 2021 une reprise sur provision liée aux engagements de retraite de 1,2 ME.

Hors incidence de ce transfert et à périmètre constant, le résultat opérationnel courant 2022 est en progression de 6%, à 5,9 ME, contre 5,6 ME en 2021, et le résultat opérationnel est en progression de 20,7%, atteignant 6,5 ME, contre 5,4 ME en 2021. Le résultat net s'améliore de 41,4% à -1,7 ME, à périmètre constant.

A périmètre constant, les fonds propres se montent à 378,6 ME en progression de 7,4 ME. Dans le même temps, et conformément à ses engagements, le Groupe poursuit son désendettement et affiche une nouvelle réduction de son endettement financier net de 13,3 ME à 702,7 ME, (683,4 ME hors IFRS 16).

Le 19 juin 2022, Vranken-Pommery Monopole a remboursé la souche obligataire à 3 ans de 50 ME émise en 2019 et offrant un coupon de 3%. En juillet, l'Euro PP de 25 ME sur 6 ans, émis en 2016 et offrant un coupon de 3,40% a également été remboursé.

Perspectives affichées

En Champagne, quantité et qualité sont au rendez-vous des vendanges et le rendement en appellation fixée à 12 000 kg/ha sera atteint. Par ailleurs, les décisions interprofessionnelles ont été prises afin de pouvoir reconstituer les réserves qualitatives après les exercices 2020 et 2021 marqués par des faibles vendanges.

En Provence, les vendanges du Château La Gordonne sont excellentes avec un rendement agronomique couvrant le rendement maximum en AOP Côtes de Provence de 55 hl/ha.

En Camargue, après une année très déficitaire de 53 hl/ha en 2021, le rendement de la vendange 2022 s'inscrit à 65 hl/ha, première étape d'une progression qui devrait conduire à des rendements normatifs de 70 hl/ha dans le futur.

En Douro Valley, les vendanges viennent à peine de commencer.

Pour 2022, le Groupe maintient sa prévision de croissance du chiffre d'affaires de +5%. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté la mire de 20 à 19 euros tout en restant à 'sous-performer'. Ce vendredi, le titre recule de 0,5% à 17,45 euros en bourse de Paris.