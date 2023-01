Vranken-Pommery Monopole : 11% de croissance du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 2022 du groupe Vranken-Pommery Monopole enregistre une croissance de +11% à 334,5 millions d'euros, essentiellement grâce au développement, en France et à l'International, des ventes de Champagne Pommery & Greno et de Champagne Vranken qui ont représenté 64% des ventes des Champagnes.

Le chiffre d'affaires de l'activité Champagnes progresse de +12% en 2022, à 287,7 ME. Les ventes sont en progression sur les 3 zones géographiques (France, UE et Pays Tiers). Leur répartition reste relativement stable avec un poids de l'export de 67%, soutenu par une plus grande dynamique des ventes dans les pays tiers, en particulier en Australie, au Japon et en Suisse. La reprise de l'activité post-covid dans la consommation hors foyer explique la bonne performance des ventes en France en 2022.

Les ventes Côtes de Provence et Sable de Camargue s'élèvent à 25,8 ME. Les ventes de Portos, Vins du Douro et Sparkling Wines sont de 21 ME.