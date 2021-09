Vranken : des ventes en hausse de 45%

(Boursier.com) — Pour Vranken-Pommery Monopole, les ventes semestrielles gagnent 45% à 93,3 ME.

Le résultat opérationnel courant de 6,7 ME est en hausse de +5,5 ME, par rapport au 1er semestre 2020.

Le résultat net part du groupe s'améliore à -2,4 ME vs. -6,4 ME.

Ce résultat s'explique par la forte saisonnalité des ventes en Champagne.

L'endettement financier net se réduit de 26 ME au 30 juin 2021, passant de 742 ME à 716 ME.

M'endettement est essentiellement lié au portage des stocks de Champagne.

Le groupe maintient son objectif prudent de croissance du Chiffre d'Affaires pour 2021 à +7,5%.