Voyageurs du Monde : vive progression des comptes semestriels

(Boursier.com) — Voyageurs du Monde dévoile des résultats semestriels en forte hausse à la faveur d'une vive croissance de son activité. Le chiffre d'affaires ressort à 261,2 ME (+96%) en raison d'un effet de base très favorable (effet du Covid au 1er trimestre 2022), de l'intégration des opérations de croissance externe réalisées en juin 2022 et également, d'une demande très élevée pour la réalisation de voyages en 2023. A périmètre historique (hors acquisitions réalisées en 2022), la variation du chiffre d'affaires s'établit à +16% par rapport à 2019 qui demeure l'année de référence. L'activité sur mesure a été en croissance de 20% au 1er semestre 2023 et l'activité aventure de 10%.

La nouvelle activité de voyages à vélo a connu un fort développement et représente 17% du chiffre d'affaires total du Groupe au 30 juin 2023 et près de 37% du nombre de clients. Dorénavant, une grande partie des clients voyage en utilisant un autre moyen de transport que l'avion. Le Groupe déploie une importante campagne de sensibilisation visant à réduire les émissions de CO2 en proposant, à chaque fois que cela est possible, des voyages en train, des vols directs ou l'utilisation d'avions récents, souligne le groupe.

Pour la première fois au 30 juin, les résultats, habituellement déficitaires en raison de la périodicité des départs qui ont lieu majoritairement au second semestre, se révèlent bénéficiaires. L'EBITDA s'élève ainsi à 8,4 ME contre un déficit de 1,3 ME au 30 juin 2019 et un EBITDA équilibré au 30 juin 2022. Le résultat net part du Groupe s'établit à 5,9 ME contre une perte de 2,7 ME au 30 juin 2019 et au titre du 1er semestre 2022.

Ces résultats reflètent la bonne maîtrise des charges et le maintien de la marge brute, qui ont pu être obtenus, en cette période d'inflation, grâce à la forte valeur ajoutée et aux nombreux services proposés à la clientèle de l'ensemble des sociétés du Groupe, dont les marques reconnues bénéficient, par ailleurs, d'une bonne notoriété et d'une excellente image.

Au 1er octobre 2023 et sur la base du périmètre publié, le chiffre d'affaires des départs acquis 2023 est en croissance de 45% par rapport aux départs 2019 acquis au 1er octobre 2019 et de 40% par rapport à la même date en 2022. Grâce à la croissance soutenue de l'ensemble de ses activités, et sauf événement exceptionnel, le Groupe devrait réaliser pour toute l'année 2023 un chiffre d'affaires de près de 690 ME, en croissance de 42% par rapport à 2019 et de 39% par rapport à celui de 2022 (données publiées). Dans ces conditions, l'EBITDA du Groupe pourrait dépasser 62 ME, soit +86% par rapport à 2019 (33,6 ME), seule année de référence n'intégrant ni les impacts de la crise sanitaire ni les aides de l'Etat.