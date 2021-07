Voyageurs du Monde : succès de l'émission d'obligations convertibles

(Boursier.com) — Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages) et du voyage d'aventure (Terres d'Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure), se félicite du succès de son émission d'obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 55,4 ME. A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 1er juillet, la demande totale, en ce compris l'engagement de souscription d'environ 40 ME de la société Avantage, actionnaire de contrôle de la Société, s'est élevée à environ 59,5 ME, soit un taux de souscription de 107%.

566.052 Obligations Convertibles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 87% des Obligations Convertibles à émettre et un montant d'environ 48,1 ME. Avantage a souscrit à 411.762 Obligations Convertibles à titre irréductible. La demande à titre réductible a porté sur 73.072 Obligations Convertibles, représentant environ 11% des Obligations Convertibles à émettre et un montant d'environ 6,2 ME. La demande à titre réductible sera en conséquence intégralement allouée. La demande à titre libre a porté sur 60.241 Obligations Convertibles, représentant un montant d'environ 5,1 ME, dont 58.826 Obligations Convertibles au titre de l'engagement de souscription d'Avantage. La demande à titre libre sera en conséquence partiellement allouée et le Conseil d'administration a décidé d'allouer à Avantage 10.902 Obligations Convertibles. L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Obligations à la négociation sur le marché de croissance des PME Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0014003UV2 devraient avoir lieu le 9 juillet.